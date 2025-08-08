Suscríbete
Matthew McConaughey estuvo a punto de protagonizar Titanic si no hubiera sido por esta peculiar razón

¿Se imaginan Titanic sin Leonardo DiCaprio? Porque estuvo apunto de suceder y aquí te contamos qué pasó

August 07, 2025 • 
María Dávalos
Matthew McConaughey estuvo a punto de protagonizar Titanic y no vas a creer la razón por la que quedó fuera.

Si hay clásicos del cine que nos hacen creer en el amor para después rompernos el corazón en mil pedazos, sin duda Titanic entra en los primeros lugares de la lista. La historia de amor que tiene un trágico final pudo haber sido completamente distinta si no hubiera sido por esta peculiar razón.

Ttitanic

Aunque la historia que ha marcado a generaciones siempre se ha relacionado con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, el cast pudo haber sido muy distinto. Ya que el productor Jon Landau reveló que Matthew McConaughey estuvo a punto de protagonizar la película.

¿Por qué Matthew McConaughey no protagonizó Titanic?

A pesar de que su audición fue una de las favoritas de James Cameron, el “problema” surgió cuando hizo la prueba de química con Kate Winslet. Ambos actores conectaron muy bien al leer el guion y parecía que eran la dupla que esta historia necesitaba.

Pero no se concretó nada, ya que en dicha prueba, Mathewy usó su característico y carismático acento tejano, pero al momento en que Cameron le pidió que volviera a interpretar la escena, pero ahora sin el acento, McConaughey simplemente respondió:

“No. Esto estuvo bastante bien. Gracias”
Matthew McConaughey

Después de eso salió de la sala de audiciones y así fue como perdió uno de los papeles más importantes del mundo cinematográfico en la actualidad. Siendo honestas, nos hubiera encantado ver a Matthew McConaughey como Jack Dawson; la realidad es que Leo nos dio una interpretación inigualable y memorable. Tú qué opinas, ¿hubieras preferido a Matthew o te quedas con DiCaprio?

