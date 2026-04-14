Lo que el ‘Diablo viste a la moda’ nos enseñó sobre la cultura del sacrificio laboral (y por qué te está enfermando)

Nos hicieron creer que el éxito exige sacrificio total, pero ese modelo deja pérdidas importantes: tiempo, relaciones y salud, tal y como los vimos en la película: ‘El diablo viste a la moda’, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

Y es que el problema no es trabajar, sino cuando el trabajo lo consume todo, pues comenzamos a vivir con ansiedad o con culpa por descansar; si crecer implica romperte, no es progreso, es desgaste, y a veces, avanzar también significa soltar.

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El Diablo viste a la moda romantiza la cultura del sacrificio laboral

La película presenta el éxito como algo ligado al agotamiento: largas jornadas de trabajo, presión constante y la idea de que “aguantar” es parte del camino hacia el éxito y las metas cumplidas.

Algunas de sus frases más icónicas son prueba de ello, pues no sólo lo demuestran, sino que también lo valida:

“Cuando tu vida personal esté en ruinas, estarás lista para un ascenso”: Esta frase define el burnout; sin embargo, si el éxito laboral requiere que tu vida privada sea un desastre, no es éxito, es un costo difícil de pagar.

“Todos quieren ser nosotras”: El engaño perfecto del gaslighting y por qué debes sentirte afortunada aunque te sientas miserable la mayor parte del tiempo, es la trampa perfecta para evitar que reclames y descuides tu salud mental.

Por otra parte, también hay que entender que Miranda Priestley no es una líder fuerte, sino una persona que no sabe gestionar sin maltratar y humillar, y si alguien tiene que llorar para que todo salga bien, el proceso está fallando.

Síndrome de Andy Sachs

La transformación de Andy, más segura y más influyente, parece validar ese sacrificio, reforzando el mensaje de que para llegar lejos hay que pagar un precio personal alto, pero no es más que una trampa.

Sus relaciones que se deterioran, la pérdida de identidad y una vida personal que se desmorona, es ese punto de quiebre de Andy el que funciona casi como una crítica a ese modelo.

A veces, tirar el celular a la fuente es el mayor ascenso de tu vida

La gran lección no es que el éxito tenga un precio, sino preguntarnos si ese precio es razonable, porque cuando el trabajo empieza a costarte tu salud, tus relaciones y tu identidad, ya no es ambición: es desgaste.

Replantear la cultura laboral no es una cuestión de comodidad, sino de supervivencia, y aprender a poner límites, respetar los tiempos de descanso y dejar de romantizar el sacrificio extremo no te hace menos profesional; te hace sostenible.