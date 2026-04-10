Miranda Priestly llevó al límite a Meryl Streep y casi abandona la actuación: “Fue horrible”

Miranda Priestly se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la carrera de Meryl Streep; sin embargo, aunque la película se volvió un clásico y su interpretación trascendió, la actriz confesó que el impacto emocional del papel fue tan fuerte que incluso llegó a considerar abandonar la actuación tras interpretarlo.

Además de su elegancia, Miranda se caracteriza por su personalidad fría y una imagen intimidante, rasgos muy distintos a los de Meryl, algo que terminó pasándole factura a la actriz, quien ha descrito la experiencia como “horrible”.

Te podría interesar: Meryl Streep revela en quién se inspiró realmente para interpretar a Miranda Priestly

Meryl Streep estuvo a punto de abandonar la actuación por Miranda Priestly

Para meterse en el personaje, la actriz recurrió a la actuación de método, que consistió en mantener la personalidad fría y distante de Miranda dentro y fuera del set de grabación, un hecho que le causó depresión.

"¡Fue horrible! Yo era miserable en mi tráiler”, recordó Meryl acerca de estar separada de los otros actores. “Podía escucharlos a todos gritar y reír. ¡Estaba tan deprimida! Me dije a mi misma: '¡Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe!’. ¡Esa es la última vez que intenté algo con el Método!”

Anne Hathaway, que también estaba en la misma entrevista con Entertainment Weekly, confirmó que Meryl realmente fue intimidante durante el rodaje de la película, pero que siempre se sintió cuidada por la actriz.

“Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo, lo apreciaba porque también sabía que ella me estaba cuidando”, compartió Anne.

A pesar del estrés causado por su interpretación, Meryl lo hizo tan bien que consiguió una nominación al Oscar por ser Miranda.

¿Cómo se sintió Meryl Streep al regresar como Miranda Priestly?

Meryl está feliz de regresar para la secuela de ‘El diablo viste a la moda’ 20 años después del estreno de la primera, y durante una entrevista para la revista Vogue, aclaró que esta vez sí se inspiró en Anna Wintour para darle vida al personaje.

“Al volver a interpretar a Miranda 20 años después, pensé sinceramente en Anna e intenté imaginar cómo sería cargar con su responsabilidad y sentir el mismo interés por el mundo y la misma curiosidad que ella debía de tener”.

Por otra parte, Anna ha confesado en la misma entrevista que se sintió halagada de que una actriz como Meryl se inspire en ella para el personaje:

“Es un gran honor que Meryl interprete mi papel, por muy diferente que sea Miranda de mí misma. ¿Quién no pensaría que eso es el regalo más extraordinario?”.