Durante 20 años, los fans de el Diablo viste a la moda creyeron que Mery Streep se había inspirado en la famosa editora de Vogue, Anna Wintour, para crear a la fría e implacable Miranda Priestly; sin embargo, todos estaban equivocados.

Fue la propia Meryl quien desmintió el mito durante una entrevista que tuvo lugar como parte de la gira de prensa de la tan esperada secuela de la icónica película que marcó a toda una generación y que está próxima a llegar a las salas de cine.

Meryl Streep revela en quién se inspiró realmente para interpretar a Miranda Priestly

Durante su visita al programa de televisión, The Late Show with Stephen Colbert, la actriz ganadora del Oscar confesó que la inspiración del personaje no vino de la moda, sino de dos figuras influyentes de Hollywood.

“Básicamente estuve imitando a Mike Nichols todo el tiempo”, declaró ante Stephen Colbert. “Si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un bebé… ese bebé sería Miranda Priestly”.

Streep explicó que el estilo de dirección de Mike Nichols fue el que definió el tono del personaje durante el rodaje: “El dominio en el set. Mike lo hacía con un humor socarrón”, dijo. “La gente lo toma como algo cruel, pero es gracioso. Yo creo que es gracioso”.

En cuanto a Clint Eastwood, la actriz dijo: “Clint jamás alzaba la voz. Daba instrucciones, y la gente tenía que inclinarse hacia adelante para oír lo que decía. Decía: ‘Bueno, eso estuvo bien. Creo que podemos seguir adelante’”, agregó.

Streep reveló además que Nichols, quien falleció en 2014, estuvo al tanto de esta conexión en vida. “Se lo dije a Mike y estaba encantado”, contó. En cambio, aún no ha tenido oportunidad de comentárselo a Eastwood.

¿Meryl Streep y Anna Wintour son parientes?

Además, Meryl Streep y Anna Wintour resultaron ser parientes lejanos: la empresa genealógica Ancestry reveló en el programa Today que comparten tatarabuelos, lo que las convierte en primas sextas.

Meryl Streep y Anna Wintour son parientes Getty Images

Aunque Anna no inspiró a Meryl para interpretar a Miranda, de cualquier forma están vinculadas la una con la otra, esta vez no por un personaje ficticio, sino por los lazos de sangre.