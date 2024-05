Lizzo reacciona al episodio de South Park sobre Ozempic, el medicamento para bajar de peso

‘Mi peor pesadilla se ha hecho realidad’, Lizzo reaccionó al capítulo de South Park que habla sobre Ozempic, el medicamento de moda entre las celebridades para bajar de peso…

Durante la última ceremonia de los Óscar hubo un ganador que ha estado de moda entre las celebridades de Hollywood desde entonces, se trata de Ozempic, el medicamento que con un par de inyecciones garantiza una figura de envidia, entre las celebridades que han aceptado públicamente el uso de este medicamento están Oprah Winfrey, Elon Musk y Robbie Williams.

Sin embargo, entre las celebridades de Hollywood hay quienes se resisten a formar parte de este movimiento para bajar de peso ya que puede tener consecuencias graves en la salud, una de ellas —y que siempre ha promovido el body positive— es la cantante Lizzo, quien en repetidas ocasiones ha lanzado mensajes de apoyo para quienes no están conformes con su figura y les hace un constante llamado a abrazar sus cuerpos sin importar si no alcanza los estándares de belleza irreales que ven en los medios de comunicación.

Durante la última temporada de la polémica caricatura, South Park, uno de los episodios hace referencia al uso de Ozempic, el episodio llamado ‘El fin de la obesidad’ muestra al personaje de Sharon Marsh caminando por el parque con Sheila Broflovski mientras hablan de las maravillas de Ozempic.

La indignación de la cantante fue evidente cuando aparece su nombre en el comercial que promueve el uso de Lizzo, el ficticio medicamento de la caricatura que es similar a Ozempic.

Aunque durante el capítulo sí se utiliza el nombre de la cantante estadounidense y se hace referencia al movimiento de body positive que ella promueve, no definió si tomará cartas legales en el asunto, simplemente adelanto que seguirá promoviendo el amor al cuerpo y cerró el clip de TikTok imitando el single de South Park con un Oh, oh Lizzooo, perra...