Las red flags de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, ¿por qué se dice que su matrimonio es tóxico aunque parezca perfecto?

El pasado 20 de enero, Brooklyn Beckham sacudió a su familia al publicar una serie de historias en Instagram donde hizo fuertes acusaciones sobre el trato que él y su esposa, Nicola Peltz, habrían recibido por parte de sus padres, David y Victoria Beckham.

En los mensajes, afirmó que había guardado silencio durante años, pero decidió exponer públicamente los conflictos y criticar directamente a sus padres, señalando distintos episodios que, según él, afectaron su relación y su matrimonio.

Tras revelar una serie de conflictos, Brooklyn afirmó que no busca la reconciliación con sus padres: “No quiero reconciliarme con mi familia ... No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

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Las red flags del matrimonio de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Brooklyn ha decidido refugiarse en su matrimonio con Nicola y su familia política, argumentando que es más feliz a su lado que con su propia familia; sin embargo, especialistas en relaciones, e incluso los fans, han comenzado a detectar las red flags de su matrimonio, y ponen en duda que vaya a ser para toda la vida.

Son demasiado pegajosos

Desde el inicio de su relación, Nicola y Brooklyn han sido prácticamente inseparables, lo que algunos consideran una señal de posible codependencia, y aunque pasar mucho tiempo juntos no es negativo, una relación sana suele implicar mantener espacios propios, amistades y actividades independientes.

La dinámica de estar siempre juntos puede dificultar esa autonomía y, según críticos, podría no ser saludable a largo plazo.

Muestras públicas de afecto constante y exageradas

Aunque es normal que una pareja sea cariñosa en público, cuando las muestras de afecto son constantes, como en el caso de Nicola y Brooklyn, puede dar la impresión de que intentan demostrar algo.

Aunque estas muestras de cariño pueden reflejar una relación sana, no siempre es así, y en sus redes sociales ambos parecen dar un gran protagonismo a estas demostraciones públicas de amor.

“El afecto abierto también puede relacionarse con que las personas sientan la necesidad de sobrecompensar algo que falta, quizá la relación no va como quieren y puede ser casi una forma subconsciente de intentar demostrar que todo está bien”, dijo la psicóloga Breanna Jayne Sada.

No han encontrado su camino profesional

Se ha señalado que Nicola Peltz no parece apoyar activamente los proyectos profesionales de Brooklyn Beckham y, al mismo tiempo, tampoco muestra un enfoque claro en desarrollar una carrera propia, lo que ha generado críticas sobre la dinámica y el equilibrio dentro de su relación.

Nicola Peltz tiene muchos enemigos

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han estado rodeados de rumores, especialmente sobre un supuesto control de Peltz en la relación. En mayo de 2025, una fuente afirmó que entre amigos y familiares Brooklyn era llamado “el rehén”, alimentando las especulaciones sobre una dinámica desequilibrada en su matrimonio.

En enero de 2026 reaparecieron acusaciones sobre el supuesto comportamiento controlador de Nicola, esta vez relacionadas con su exnovio Anwar Hadid, pues reportes de la familia de Hadid se habría mostrado aliviada por el fin de la relación, alegando que Peltz se aprovechaba de él cuando aún era menor.

El expeluquero de Peltz, Justin Anderson, también dio su opinión sobre Nicola en la cuenta de Instagram Best of Bravo en enero de 2026: “La esposa de Brooklyn es una de las peores ‘celebridades’ con las que he trabajado”, escribió Anderson, antes de llamar a Peltz una manzana podrida.