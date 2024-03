Las cartas que Brian Peck —el abusador de Drake Bell— le enviaba al asesino serial John Wayne Gacy

Esto es lo que se sabe sobre el perturbador vínculo que tenían Brian Peck, quien abusó de Drake Bell, y John Wayne Gacy

Brian Peck es tendencia en redes sociales luego de que Drake Bell revelara en el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV que el exproductor de Nickelodeon abusó “brutalmente” de él cuando tenía 15 años de edad.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente duermo y me desperté. Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”.

La carrera de Peck terminó en el 2003 después de que fuera arrestado y sentenciado por más de una docena de cargos relacionados con el abuso sexual a menores. El exproductor aceptó haber cometido un acto lascivo con un menor de edad y “copulación oral con un menor de 16".

Se han dado a conocer nuevos detalles de la vida de Peck, quien aparentemente era un amigo de John Wayne Gacy, el asesino serial.

Brian Peck: así era la relación del abusador de Drake Bell con el asesino serial John Wayne Gacy

John Wayne Gacy, también como Pogo el Payaso o El Payaso Asesino, fue un asesino serial y agresor sexual estadounidense que violó y mató a por lo menos 33 hombres jóvenes. Su nombre podrá sonarte familiar ya que en Netflix puedes encontrar el documental Conversaciones con asesinos: Las cintas de John Wayne Gacy, el cual repasa la trayectoria de uno de los asesinos más aterradores y peligrosos de Estados Unidos.

Resulta que el agresor de Drake Bell, Brian Peck, era amigo de John Wayne Gacy. En Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, Kylie Sullivan, un exactor de Nickelodeon, reveló que durante una reunión en su casa, Peck les contó a varios niños que mantenía contacto y conversaciones con John Wayne Gacy mediante cartas que le enviaba a la cárcel. Además, Brian Peck tenía una pintura que el asesino le envió con una dedicatoria especial.

“Brian, espero que disfrutes la pintura. Los mejores deseos. Tu amigo, John Wayne Gacy”, se leía en la dedicatoria.

Sullivan reveló que esa fue una de las primeras red flags que vio en Brian Peck, pero que decidió no darle mucha importancia en aquel entonces.