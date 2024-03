“El abuso fue brutal": Drake Bell reveló cómo su productor de Nickelodeon abusó de él a los 15 años

Drake Bell contó cómo el abuso de su productor de Nickelodeon, Brian Peck, le afectó a nivel personal y profesional

Dan Schneider y Brian Peck son dos ex productores de Nickelodeon que fueron acusados de abuso sexual infantil. Se sabe que el primero de ellos acosaba a las actrices menores de edad, como Amanda Bynes, Jennette McCurdy, Alexa Nikolas, Jamie Lynn Spears y más. Por su parte, Peck fue arrestado, sentenciado y con un largo historial en el registro de agresores sexuales de Estados Unidos por, al menos una docena de cargos en su contra, el menor que lo acusó ante la ley había estado bajo protección y su identidad en el anonimato, sin embargo, gracias a la nueva producción del documental hoy sabemos que uno de esos menores abusados por Peck fue Drake Bell.

“El abuso fue extenso y brutal": Drake Bell reveló cómo su productor abusó de él a los 15 años

Drake Bell habló sobre el abuso sexual “brutal” que sufrió cuando trabaja en Nickelodeon. Será en el documental en donde revele todos los detalles de aquella difícil época, pero por lo mientras adelantó cómo fueron sus vivencias trabajando con el ex entrenador de diálogo Brian Peck.

“Brian y yo nos hicimos muy cercanos porque teníamos muchos de los mismos intereses, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”, dijo Bell en una escena de la serie documental, según PEOPLE. “A menudo recuerdo esa época y me pregunto cómo diablos sobreviví. Recuerdo todos los eventos abusivos, pero todo lo demás es muy borroso para mí, lo cual es una lástima porque experimenté muchas cosas maravillosas en mi vida y mi carrera durante este tiempo. Pero estaba tan eclipsado y arruinado por lo que estaba enfrentando por dentro que me lo hizo muy difícil”.

Drake Bell está desaparecido Foto: Getty Images

Posteriormente, el cantante recordó un suceso en específico, cuando tenía 15 años, que lo marcó de por vida.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente duermo y me desperté. Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”.

Sobre cómo fue el resto de su relación con Peck, Drake dijo: “Sabes, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo o algo así, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian”, explicó Bell. “Y todo empeoró, y empeoró, y peor, y peor, y quedé atrapado. No tenía salida. El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal”.