Nickelodeon rompe el silencio ante las acusaciones de abuso de Drake Bell

Esto dice el comunicado que emitió Nickelodeon después de hacerse público el caso de abuso sexual de Drake Bell

Una de las víctimas de Nickelodeon fue Drake Bell, quien finalmente contó el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV que fue abusado sexualmente por el productor del canal de televisión, Brian Peck, cuando tenía 15 años de edad.

Después de aquel traumático suceso, la madre de quien entonces era la novia de Drake comenzó a notar extraños comportamientos en el actor, por lo que decidió llevarlo con un terapeuta. Posteriormente, cuando Drake obtuvo en papel protagónico en Drake & Josh, Brian Peck trató de quedarse con el papel del padre de Drake, lo que finalmente hizo que el artista entrara en crisis y rompiera el silencio sobre lo sucedido con el productor. La madre del artista denunció a Peck, quien fue arrestado y sentenciado y con un largo historial en el registro de agresores sexuales de Estados Unidos por al menos una docena de cargos en su contra.

De acuerdo a Drake Bell, él se encontraba durmiendo en un sofá y cuando despertó, Brian Peck estaba agrediéndolo sexualmente.

“Me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”, reveló el músico.

Nickelodeon reacciona ante las acusaciones de abuso de Drake Bell

Después de que Drake Bell revelara los detalles del abuso sexual que sufrió a manos del productor de Nickelodeon, el canal de televisión infantil y juvenil respondió públicamente ante las acusaciones del actor y mostró su apoyo hacia la víctima:

“Aunque no podemos corroborar o negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas, Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otro tipo de conducta inapropiada (...) Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante·, se lee en el comunicado de la empresa.

El lanzamiento de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, el documental que investiga los abusos que sufireron algunos actores durante su infncia, está programado para el 17 de marzo en Estados Unidos, por lo que es posible que llegue a México en un par de meses más, aunque aún no está confirmada una fecha específica. Será distribuido a través de MAX, antes HBO Max.