La última canción inédita de Liam Payne con un desgarrador mensaje que podría ser clave en la investigación

La canción inédita fue publicada por su amigo y productor, Adam Midgley, sin embargo, el video fue eliminado de TikTok de inmediato…

Ha salido a la luz que días antes de su muerte, Liam Payne fue despedido de Universal Music debido a una fuerte crisis personal y profesional que estaba fuertemente ligada al consumo de alcohol y otras sustancias que alteraban por completo su comportamiento.

Liam Payne se encontraba en espera de renovar su visa para ingresar a Estados Unidos y formar una vida junto a su novia, Kate Cassidy quien reside en Miami, sin embargo, la primera solicitud fue rechazada debido a que el cantante reconoció tener problemas de consumo por lo que era necesario que se sometiera a exámenes médicos y psiquiátricos para continuar con el trámite.

Desde 2015 que One Direction llegó a su fin luego de 4 años de éxitos ininterrumpidos, Liam Payne no lograba reponerse anímicamente de la separación. Según declaraciones de Zayn Malik, las razones definitivas del fin de la banda fueron irreconciliables pues la fama habría afectado a sus integrantes.

¿Qué dice la canción inédita que Liam Payne escribió antes de morir?

Aunque la canción nunca se grabó en un set, Adam Midgley, amigo de Liam Payne y productor de artistas como Dua Lipa, publicó un extracto del single que grabaron cuando estuvieron juntos en la residencia de Malibu de Payne, sin embargo, el productor borró el video minutos después, pues ya no se encuentra disponible en la plataforma.

En el clip se podía observar a Payne tocando la guitarra mientras canta esta conmovedora letra:

Estoy un poco menos drogado de lo que solía estar.

Todavía estoy un poco inseguro de todo.

Sigo escuchando que estoy justo donde se supone que debo estar, así que tengo que averiguar qué se supone que significa eso.

Y ahora estoy todo en mi cabeza, cada noche cuando me acuesto.

¿Se vuelve más fácil alguna vez? Si ahora estoy perdido en la oscuridad

¿me oirás cuando te llame? ¿Se vuelve más fácil alguna vez?

Oh, mira lo que has hecho, ¿qué has hecho? Me decía a mí mismo...

Mira lo que has hecho... ¿alguna vez fue suficiente?

