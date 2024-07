El próximo 4 de julio será el lanzamiento del nuevo tema musical de Christian Nodal, No me 100to bien, cuya letra aparentemente estaría dedicada a una de sus exnovias.

Recordemos que el intérprete mexicano, Christian Nodal estuvo involucrado sentimentalmente con Luisa Fernanda Macías, Belinda y Cazzu, pero ¿a quién de todas ellas dedicó su nueva letra?

Debido a lo que dice la canción de Christian Nodal, se especula que el sencillo está dirigido a Belinda, con quien se comprometió en mayo del 2021. Fue mediante sus redes sociales que la expareja revelaba la gran noticia: “Damas y caballeros… Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, escribió el artista, mientras que Belinda confesó ser “la mujer más feliz del mundo”. Sin embargo, su cuento de hadas duró poco tiempo, pues en el 2022, luego de un año y medio de relación, los cantantes decidieron cancelar su compromiso.

La nueva canción de Christian Nodal estaría dedicada a Belinda, ¿qué dice la letra?

¿Qué dice la nueva canción de Christian Nodal? No me 100to bien narra la historia de una persona que no ha podido olvidar a su ex:

He intentado olvidarte con otras

Si me tomé como 200 copas

Buscando el sabor de tu boca

Pero a lo lejos se me nota que yo no te superé

Que no me 100to bien

Aunque los internautas especulan que podría estar dedicada a Belinda, otras teorías sugieren que fue escrita para Ángela Aguilar, de quien se enamoró hace mucho tiempo a primera vista, pero debido a que ella era menor de edad, no pudieron consolidar su romance hasta ahora.