La historia de amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira (31 años menor)

El amor no tiene edad, pero en el caso de Marc Anthony y Nadia Ferreira, la diferencia de 31 años ha sido el tema de conversación favorito de los tabloides desde el día uno. Mientras algunos levantaban la ceja, ellos bajaban la guardia y construían una de las historias más glamurosas (y rápidas) del mundo del espectáculo.

En Cosmopolitan MX, analizamos este romance que parece sacado de un guion de Hollywood: desde una foto de fan hasta un “sí, acepto” rodeado de la élite mundial.

1. El primer encuentro: Un fan moment de película

Lo que pocos saben es que Nadia no conoció a Marc en una alfombra roja de lujo. En 2016, una Nadia de apenas 16 años (y ya reina de belleza en Paraguay) asistió a un concierto de Marc y logró tomarse una foto con él. ¿Quién le iba a decir a esa adolescente que años después ese hombre sería el padre de su hijo? El destino tiene un sentido del humor bastante interesante.

2. México: El escenario del “destape”

Los rumores explotaron a principios de 2022. La pareja fue captada en un restaurante de la Ciudad de México, muy acaramelados y rompiendo platos (una tradición griega de celebración). Poco después, un video de ellos besándose confirmó lo que todos sospechaban: el flaco de oro había encontrado a su nueva musa.

3. El anillo de los 10 kilates

Marc no pierde el tiempo. En mayo de 2022, apenas unos meses después de hacer pública su relación, celebraron su fiesta de compromiso en el exclusivo restaurante Sexy Fish de Miami. El anillo, valuado en medio millón de dólares, dejó claro que esto no era un amor de verano.

4. La boda del año (o de la década)

El 28 de enero de 2023, el Perez Art Museum de Miami se blindó para la boda. Fue un evento nivel “realeza latina":



Best Men: David Beckham y Carlos Slim.

David Beckham y Carlos Slim. Invitados: Salma Hayek, Maluma, Luis Fonsi y los Beckham al completo.

Salma Hayek, Maluma, Luis Fonsi y los Beckham al completo. El vestido: Nadia lució una obra de arte de Galia Lahav con detalles de encaje y transparencias que la hacían ver como la reina que es.

5. El anuncio de San Valentín

Apenas dos semanas después de la boda, la pareja eligió el 14 de febrero de 2023 para dar la noticia: ¡Baby on board! Con una foto de sus manos sobre la pancita de Nadia, confirmaron que su familia crecía. Para Nadia era su primer hijo; para Marc, el séptimo.

6. La llegada del “Muñequito”

En junio de 2023, nació su hijo. Aunque han sido muy discretos con su rostro, Nadia ha compartido vistazos de su vida como madre, viajando en el jet privado de Marc y acompañándolo en sus giras mundiales. La modelo paraguaya ha integrado perfectamente su carrera con su nuevo rol de “Sra. Muñiz”.

El elefante en la habitación: Los 31 años de diferencia

Seamos directas: Marc nació en 1968 y Nadia en 1999. Cuando Marc lanzaba su primer álbum, Nadia ni siquiera estaba en los planes. Sin embargo, en cada aparición pública, la química es innegable.



La perspectiva de Nadia: Ella siempre ha proyectado una madurez impresionante (no por nada llegó a ser la primera finalista en Miss Universo).

Ella siempre ha proyectado una madurez impresionante (no por nada llegó a ser la primera finalista en Miss Universo). La perspectiva de Marc: El cantante siempre ha sido un romántico empedernido que cree en el matrimonio como la máxima expresión del amor.

¿Es una brecha generacional enorme? Sí. ¿Se ven felices? También. Al final del día, en el amor y en Miami, las reglas las ponen ellos.