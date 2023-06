¿Qué está pasando entre Shakira y Lewis Hamilton? Esta fotografía podría estar revelando la verdad...

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su divorcio debido a una infidelidad por parte del deportista, a la colombiana le han llovido admiradores y pretendientes, como Tom Cruise. De acuerdo a diferentes medios internacionales, como Heat y Daily Mirror, el protagonista de Top Gun quiere tener una relación formal con Shakira.

“Tom estaba obnubilado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a cómo actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez”, dijo una fuente. “Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir”. Para su mala suerte, la intérprete de Acróstico no siente lo mismo por él; de acuerdo al informante, “ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”.

Y es que ahora conocemos la posible razón por la que Shakira no se siente atraída por Cruise: Lewis Hamilton.

La fotografía que confirmaría el romance de Shakira y Lewis Hamilton

A principios de mayo, Shakira y Lewis Hamilton despertaron rumores de romance después de haber cenado juntos en Miami y posteriormente pasarla bien a bordo de una lancha con un grupo de amigos. Si bien la cantante y el piloto de automovilismo no han abordado las especulaciones de un posible romance entre ellos, las alarmas sonaron cuando la colombiana se presentó al Gran Premio de España el pasado 4 de junio en Barcelona y posteriormente se fue a cenar con Hamilton y otras personas a un lujoso restaurante de la ciudad.

Lo que llamó la atención fue lo cerquita que posaron las celebridades en una fotografía, en la que el británico incluso sujetó a la cantante por la cintura.

Lewis Hamilton y Shakira Foto: Twitter

¿Nueva parejita a la vista? Tendremos que esperar más tiempo para saberlo...