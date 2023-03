Shakira volvió a hacer referencia a la infidelidad de Gerad Piqué con Clara Chía, ¡estos son los dardos que lanzó la colombiana!

La infidelidad de Piqué le dejó algo positivo a Shakira: nueva música. La colombiana utilizó su ruptura para lanzar canciones que han sido un completo éxito, como Monotonía, Te felicito y Music Session #53. A través de estos temas musicales, la intérprete la envió varios dardos no solo a su ex pareja, sino también a su nueva novia, Clara Chía.

Ahora, ¡Shakira lo volvió a hacer! De la mano de Karol G, la artista acaba de estrenar una nueva colaboración llamada TQG.

Shakira deja claro que Clara Chía no es ninguna víctima

Tras el éxito que tuvo la colab de Shakira con Bizarrap, algunos internautas señalaron que la colombiana no debió atacar de esa forma a Clara Chía por el simple hecho de serle fiel a la sororidad; sin embargo, la cantante no está de acuerdo con estos comentarios a favor de la española y una vez más, le envió varias indirectas a través de TQG.

Al igual que Shakira, Karol G tuvo un desenlace dramático con Anuel AA, quien tras terminar su relación con ella comenzó un romance con Yailin La Más Viral. Por lo mismo, ambas artistas decidieron plasmar sus emociones en esta nueva canción.

“Bebé, qué fue, no pues que muy tragadito, qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, cantan Karol G y Shakira en el coro de TQG, dejando claro que no piensan que Clara Chía y Yailin sean las víctimas en esta situación.

Otro de los versos que más han dado de qué hablar es el siguiente: “Te conseguiste nueva novia/Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”.

Si aún no has escuchado la canción ¡aquí te dejamos el videoclip oficial!

