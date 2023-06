La cantidad de dinero que recibiría Georgina Rodríguez al mes si se separa de Cristiano Ronaldo

El contrato prematrimonial que firmaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez le beneficia económicamente a la modelo y empresaria

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se mantienen más fuertes que nunca a pesar de las críticas y los cambios que han tenido que atravesar como familia durante los últimos meses, como mudarse a Arabia Saudita. De acuerdo a Daily Mail, la pareja se fue a vivir, junto con sus hijos, a la Kingdom Tower, uno de los edificios más lujosos, altos y prestigiosos del país. El departamento cuenta con dos pisos y 17 habitaciones, sala de cine, despacho privado y más amenidades.

Y es que se estima que Cristiano Ronaldo está ganando alrededor de 214 millones de dólares anuales, cifra con la que se posiciona como el jugador de fútbol mejor pagado del mundo. Por lo mismo, su patrimonio económico es exorbitante, pero ¿cuánto dinero recibiría Georgina Rodríguez en caso de separarse del deportista?

La cantidad de dinero que recibiría Georgina Rodríguez mensualmente si se separa de Cristiano Ronaldo

La pareja firmó hace algunos años un contrato prematrimonial, con el cual la protagonista de Soy Georgina se verá beneficiada económicamente, pues en caso de que la pareja llegue al altar y luego se separe, la modelo recibiría un sueldo vitalicio y una mansión en Madrid, de acuerdo a informes de El Economista.

En caso de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieran tomar caminos separados, ella recibiría una pensión de aproximadamente 100 mil euros (1,856,820.00 pesos mexicanos) al mes de forma vitalicia.

Sin embargo, la empresaria también tiene su propio sueldo; de acuerdo a un tuit de la periodista deportiva, María Caldas, Rodríguez cobra alrededor de un millón de dólares por cada publicación pagada en sus redes sociales.

“Georgina cobra más de 1 millón de euros por cada publicación con publicidad. “Pero si no estuviera con CR no tendría nada”. Bueno, pero lo tiene, y la que genera dinero por explotar SU imagen es ella. Sois un poco retrógrados cuando se trata de una mujer que no era nadie”, escribió Caldas.