La canción que Dua Lipa dedicó a la ex de su esposo Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner están en boca de todos gracias a su reciente boda, la pareja se casó el pasado mes de mayo en Londres y luego celebraron una segunda ceremonia en Italia, causando sensación por el despliegue de glamour y lujo.

Recientemente, la cantante británica compartió fotos inéditas del día de su boda con el actor, donde dejaba ver el vestido de novia de Alta Costura que lució de la firma Chanel, luego de disfrutar de una luna de miel romántica por Palermo.

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Dua Lipa agradeció a Vanessa Kirby por Callum Turner a través de una canción

Con todo el romance que han dejado ver Dua y Callum, los fans no han pasado han traído de nuevo a la luz la historia de amor que vivió el actor con Vanessa Kirby, una mujer que tuvo un papel importante en su vida.

Algunos fans creen que la artista británica incluyó una peculiar referencia a Vanessa en su canción ‘María’ como una forma de agradecerle por haber sido parte de la historia que lo convirtió en el hombre del que terminó enamorándose.

Parte de la letra de la canción de Dua que podría estar dedicada a Vanessa dice: “Cuando el amor llega joven, lo das por sentado, sí. Ahora él sabe ciertas cosas que no debes deshacer, no. Oh, te lo debo a ti. El afecto más profundo siempre proviene de una causa, yo también soy mejor de lo que he perdido, ahora él es todo lo que siempre quería. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho”.

La historia de amor de Vanessa Kirby y Callum Turner antes de Dua Lipa

La pareja se conoció en 2014 durante el rodaje de la película Queen and Country, donde ambos formaban parte del elenco, y lo que comenzó como una amistad terminó convirtiéndose en una relación sentimental que se mantuvo alejada de los reflectores durante varios años.

Aunque asistieron juntos a algunos eventos y fueron fotografiados en distintas ocasiones, rara vez hablaban de su vida privada en entrevistas; sin embargo, ambos lograron consolidar sus carreras en Hollywood.

La historia de amor de Vanessa Kirby y Callum Turner antes de Dua Lipa Getty Images

Esa carga de trabajo causó distanciamiento entre ellos y en 2020 se separaron, aunque los actores no dieron detalles, se dice que fue una ruptura triste para ambos, pues seguían enamorados uno del otro, pero decidieron enfocarse en sus respectivas carreras.