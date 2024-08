¿Es este el anuncio oficial de la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Desde hace semanas, han circulado rumores sobre la separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. El actor se ha comprado una casa, y ambos han sido vistos sin sus anillos, lo que ha hecho disparar los rumores. Lo último que ha hecho sospechar ha sido una publicación en redes sociales que compartió JLo, con la que habría desvelado que Affleck le pudo haber sido infiel.

La canción con la que Jennifer Lopez habría revelado que Ben Affleck le fue infiel

En un post ya eliminado, Jennifer Lopez aparecía junto a la piscina de la mansión que ella y Affleck están vendiendo. La foto, que promocionaba su marca de cócteles Delola, iba acompañada de un remix de su éxito de 1999 If You Had My Love. La elección del tema ha dado pie a todo tipo de especulaciones por su letra.

“Y si de alguna manera supieras, que tu amor sería falso, ¿Me mentirías y me llamarías nena?” es uno de los versos de la canción, que también reza: “En primer lugar, no aceptaré que me engañes. Dime en quién puedo confiar si no puedo confiar en ti. Y me niego a dejar que me tomes por tonta. Dijiste que podríamos posiblemente pasar la eternidad juntos. Eso es lo que me dijiste”.

Cabe señalar que, si bien ha habido comentarios sobre los problemas entre Affleck y Lopez, la infidelidad nunca ha sido citada como motivo del conflicto matrimonial. Una fuente contó a Page Six que uno de los conflictos tenía que ver con la mala relación entre Affleck y el representante de Lopez, Benny Medina “Los dos no se soportan. No se llevan bien y todavía hay rencor”, dijo una fuente a Page Six. “A nadie, excepto a la madre de Lopez, le gusta Ben Affleck. Es un imbécil”, comentó otro informante.

