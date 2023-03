¿Justin Bieber le envió un mensaje a Selena Gomez? Esta foto lo probaría (según los fans)

Justin Bieber y Selena Gomez protagonizaron uno de los romances más inestables y mediáticos de Hollywood. Los cantantes tuvieron una relación intermitente durante 10 años, hasta que en el 2018 decidieron terminar su noviazgo de manera definitiva.

Fue entonces cuando el intérprete de Yummy decidió darse una oportunidad con Hailey Baldwin para pocos meses después proponerle matrimonio. Para desahogarse por lo sucedido, Selena Gomez lanzó Lose You To Love Me, una canción que retrata los momentos más dolorosos que vivió con Justin.

Muchos internautas creen que el amor entre los artistas siempre seguirá latente e incluso creen haber descubierto que el canadiense recientemente le envió una indirecta a Gomez, de acuerdo a sus teorías.

¿Justin Bieber envió un mensaje a Selena Gomez? Esta foto lo probaría (según los fans)

El pasado 1 de marzo, Bieber cumplió 29 años de edad y para celebrar su gran día protagonizó una colorida sesión de fotos. En una de las imágenes, el cantante aparece mirando fijamente a la cámara y con la manga de su playera arremangada, dejando al descubierto algunos de sus tatuajes, entre los que destaca el que se hizo en honor a Selena Gomez.

Fue en el 2014 cuando el artista canadiense decidió añadir a su colección de tatuajes el rostro de Selena Gomez en la parte inferior de su brazo izquiedo y hasta la fecha el diseño sigue intacto en su piel.

