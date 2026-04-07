Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

JFK Jr. y Carolyn Bessette: El estilo minimalista que definió los 90

Analizamos el impacto visual de la pareja más icónica de Nueva York. Descubre por qué su estética de “menos es más” es el manual definitivo de la elegancia.

Abril 07, 2026 • 
Scarlet Valencia
Real Carolyn Bessette Kennedy & JKF Jr

JFK Jr. y Carolyn Bessette: El estilo minimalista que definió los 90

Getty Images

Antes de que existiera el término old money, Carolyn Bessette ya lo dominaba con una camisa blanca y unos jeans perfectamente entallados. Ella y John F. Kennedy Jr. no solo eran la realeza de Manhattan, eran la definición de que el estilo no se compra, se tiene. Si estás harta de los logos gigantes y quieres que tu presencia grite “clase” sin decir una palabra, siéntate, porque vamos a diseccionar el look de la mujer que hizo que el minimalismo fuera el arma más sexy de los 90.

La estética de Carolyn

No era una coincidencia, era una declaración de independencia visual. Como ex jefa de relaciones públicas de Calvin Klein, ella entendía que la autoridad se proyecta a través de líneas limpias y colores neutros como negro, beige, blanco. Según la historiadora de moda Dra. Valerie Steele, Bessette utilizaba el minimalismo como una armadura contra el acoso de la prensa; entre más simple era su ropa, más impenetrable se volvía su aura.

Te puede interesar...
jacob elordi
Entretenimiento
Jacob Elordi: “Cuando dijeron que era gay, recuerdo que me incliné hacia el maquillaje”
Agosto 10, 2022
 · 
Gabriela Velasco Ceja
zendaya-jacob-elordi
Entretenimiento
Lamentamos que te enteres hasta ahora, pero Zendaya y Jacob Elordi llevan saliendo por MESES
Febrero 11, 2020
 · 
Cosmopolitan
¿Zendaya está comprometida con Tom Holland?
Entretenimiento
Zendaya está comprometida con Tom Holland
Enero 06, 2025
 · 
María Dávalos
Timothee-Chalamet-Kylie-Jenner.jpg
Entretenimiento
¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet terminaron?
Noviembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Kilye Jenner en after party oscars 2026
Entretenimiento
Kylie Jenner revela el secreto de su busto perfecto
Abril 03, 2026
 · 
Scarlet Valencia

JFK Jr., por su parte, personificaba el estilo preppy descuidado pero impecable: trajes de corte perfecto mezclados con gorras de béisbol y bicicletas. Juntos, crearon una sinergia donde la simplicidad era el máximo lujo. Para replicar este vibe hoy, la clave no es la marca, sino el fit. Un blazer negro de buena calidad y una melena perfectamente cuidada comunican más poder que cualquier tendencia de temporada. Es el “lujo silencioso” original que nos enseña que, en un mundo lleno de ruido, el silencio visual es lo más sofisticado.

Carolyn Bessette y JFK Jr.

Getty Images

Dato Cosmo

El vestido de novia de Carolyn, diseñado por Narciso Rodriguez, cambió la historia nupcial para siempre. Pasó del exceso de encajes de los 80 a un simple vestido lencero de seda que hoy, 30 años después, sigue siendo el más pedido por las novias con estilo.

El estilo es la huella de tu personalidad. Deja de perseguir tendencias pasajeras y empieza a construir un clóset que hable de tu seguridad, porque una mujer que no necesita adornos es una mujer que ya lo tiene todo.

love story streaming parejas de hollywood 90s
Scarlet Valencia
Te sugerimos
¿Por qué terminaron Renata Notni y Diego Boneta?
Entretenimiento
Diego Boneta y Renata Notni terminan tras 5 años juntos (todas las señales de que no estaban bien)
Marzo 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Eddie Cirbrian 1995
Entretenimiento
Eddie Cibrian: el hombre más sexy de los 90 que nunca pasó de moda
Abril 05, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Novelas eróticas que despiertan tus fantasías y te suben la temperatura
Entretenimiento
10 novelas eróticas que te subirán la temperatura y despertarán tus fantasías más profundas
Abril 03, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El accesorio de Zendaya que confirma su boda con Tom Holland en los Oscars 2026
Entretenimiento
¿Zendaya confirmó su boda secreta con Tom Holland en los Oscar 2026? El detalle de su outfit que no pasó desapercibido
Marzo 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez