Kylie Jenner revela el secreto de su busto perfecto

Todas hemos visto las fotos de Kylie y nos hemos preguntado: "¿cómo es que nada se mueve?”. Aunque se habla mucho sobre el quirófano, la realidad es que el secreto de su busto “perfecto” en las alfombras rojas tiene más que ver con la ingeniería de la moda que con el bisturí. Kylie acaba de revelar que su mejor aliado es algo que tú también puedes tener en tu cajón. Prepárate para el truco que te va a salvar el escote en tu próximo evento.

El poder del tape (cinta adhesiva corporal). Kylie confesó que el secreto para esos vestidos imposibles es el uso estratégico de cinta para busto de grado médico. Permite levantar y centrar sin necesidad de un bra tradicional.

Kylie confesó que el secreto para esos vestidos imposibles es el uso estratégico de cinta para busto de grado médico. Permite levantar y centrar sin necesidad de un bra tradicional. Contouring corporal estratégico. Así como contornea su cara, Jenner usa bronceador y resaltador en el área del escote para crear sombras que den apariencia de mayor volumen y firmeza.

Así como contornea su cara, Jenner usa bronceador y resaltador en el área del escote para crear sombras que den apariencia de mayor volumen y firmeza. La importancia de la talla correcta. Kylie enfatiza que conocer tus medidas reales es la base de cualquier buen look .

Kylie enfatiza que conocer tus medidas reales es la base de cualquier buen . Tecnología en las prendas. Muchas de las piezas de su línea de ropa incorporan paneles de compresión ocultos que moldean la figura basándose en la comodidad real.

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Cosmo Tip

Si vas a usar tape, siempre aplica un poco de aceite de bebé para retirarlo. Tu piel es real y merece cuidado, no tirones innecesarios. Recuerda que la perfección de las redes tiene trucos detrás, pero tu belleza real no necesita filtros.