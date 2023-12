Entérate de todo lo relacionado con la vida romántica de Gypsy Rose Blanchard, quien ya tiene 32 años de edad

El caso de Gypsy Rose Blanchard es uno de los más polémicos y sonados de Estados Unidos alrededor del mundo, sobre todo después de que Joey King protagonizara The Act, la serie basada en este asesinato. La acusada del crimen es una mujer de Missouri, quien convenció a su novio de matar a su madre, Dee Dee Blanchard en junio del 2015, después de que la misma le hiciera creer y posteriorme obligara a Gypsy a fingir que padecía una serie de enfermedades, como alteraciones cromosómicas, distrofia muscular, retraso madurativo y más.

Después de pasar 8 años en prisión, Gypsy Rose Blanchard acaba de obtener su libertad e incluso ya reveló cuáles son sus planes a futuro ahora que salió de la cárcel.

Gypsy Rose Blanchard revela cómo tratará a sus hijos en un futuro ahora que salió de prisión

En una reciente entrevista con People, Gypsy Rose Blanchard habló sobre el giro que quiere darle a su vida ahora que ya no está presa e incluso detalló cómo es su vida romántica.

Con 32 años de edad, la estadounidense reveló para el medio que quiere tener hijos con su esposo, Ryan Scott Anderson, luego de salir de prisión. Ahora que es una mujer libre, Gypsy está convencida de querer convertirse en madre a pesar de todo lo que vivió con Dee Dee Blanchard.

“Estamos enamorados”, dijo Gypsy Rose sobre ella y su esposo, con quien se casó en junio de 2022. “Es difícil porque voy a empezar una nueva vida, estoy recién casada y voy a tener hijos algún día, y tendré que explicarles a mis hijos por qué su abuela por parte de mamá no está”, agregó. “Y esa será una conversación realmente difícil”.

Además, la mujer confesó que no cometerá los mismos errores de su madre y no hará que sus hijos atraviesen por lo mismo que ella vivió cuando era una niña: “Cada vez que alguien dice: '¿Crees que por lo que pasaste les vas a hacer eso a tus hijos?’, yo digo: '¿Sabes qué? Absolutamente no’”, explicó. “He aprendido lo que no debo hacer. No me preocupa mi paternidad en lo que respecta a eso”, dijo finalmente.