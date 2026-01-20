¡Entrevista Exclusiva! Gaten Matarazzo: descubrimos qué pasa por la mente del chico más adorable de Stranger Things

Por: Leilani Aviles

Hay pocas personas en Hollywood que pueden pasar de salvar el mundo de criaturas de otra dimensión a cantar a todo pulmón en Broadway, y hacerlo con esa sonrisa contagiosa. Gaten Matarazzo es una de ellas. Lo conocimos como el adorable, ingenioso, y a veces despistado, Dustin Henderson de Stranger Things, pero el chico de 23 años es mucho más que su personaje. Es actor, productor, un fenómeno de las redes y, sí, todo un galán en ascenso.

Lo citamos en una reunión en línea mientras él estaba en Tokio. En este encuentro íntimo y sin filtros, Gaten nos abrió su corazón como nunca: habló de sus ambiciones más personales, de cómo disfrutaba de un día de grabación con la pandilla de Hawkins, y reveló los consejos que le hubiera gustado saber cuando comenzaba en este mundo a tan pronta edad.

¡Prepárate! El futuro de Gaten es tan emocionante como un episodio de Stranger Things…

1- Si pudieras guardar solo una memoria de todos estos años en el set, ¿cuál te llevarías contigo, o qué vas a extrañar más de Dustin?

Gaten: “Oh man! Hay una tonelada de ellas… Si pudiera guardar solo un recuerdo, sería el último día de grabación este pasado año. Lo elijo porque todos los que alguna vez trabajaron en el show, estaban en el set, incluso si no estaban grabando ese día estaban todos juntos, y eso es lo importante, tener al equipo unido… Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, aunque en realidad eso ya fue hace aproximadamente un año, pero fue un día muy emocionante y conmovedor… Voy a extrañar mucho a Dustin. Honestamente, Dustin se sintió como otro hermano. Me gustó interpretar a alguien con quien me sentí tan cerca.”

2- Literalmente has crecido ante nuestros ojos. ¿Qué parte de tu identidad sientes que fue formada por la serie y qué parte estás descubriendo ahora fuera de ella?

Gaten: “Wow… La verdad es que la mayoría de mi personalidad fue formada por el show. De hecho, es más difícil para mí encontrar algo que no ha cambiado en mí por el tiempo que he estado en Stranger Things. En cuanto a lo que estoy descubriendo ahora, siento que aún es muy pronto para saberlo. Todavía estoy en un tour de prensa, por lo que se siente muy presente. Creo que es solo un recordatorio de paciencia. Estar bien, sentarse pacientemente y ser productivo de otras maneras o en otras cosas es una lección difícil de aprender, con la cual aún no me siento tan familiarizado, así que creo que conoceré esas partes de mí un poco mejor, tal vez el próximo año. O tal vez tomará un poco más de tiempo… Me encanta lo que hago, me gustaría hacerlo cada día de mi vida, pero así no es realmente cómo funciona y opera esta industria; habrá subidas y bajadas, habrá períodos libres entre trabajos, pero también habrá meses en donde no podrás abandonar ni un segundo el proyecto principal.”

El Consejo Crucial: “Adiós a las Redes Sociales para evitar la ansiedad del influencer y la fama temprana…”

3- ¿Hay algo que desearías poder decirle a tu yo de 13 años, que está a punto de grabar la primera temporada?

Gaten: “Probablemente le diría que se quede fuera de las redes sociales hasta que tenga 16, 17 años. A los 13 eres muy joven. Cuando el show salió, mi perfil personalde Instagram pasó de ser una red de amigos y familia a convertirse en una especie de plataforma de advertencia (amenaza). Sentí la presión: estaba preparado para responder cada DM, responder comentarios y actuar casi como un influencer. Después de un tiempo, empecé a tener un poco de ansiedad por el tema y ya no lo disfruté. Esa mentalidad, de la que nunca me consideré parte, pronto me pasó factura, además de que a esa edad pierdes mucha privacidad, al ser de los ojos públicos ya eres el representante de un show mundial, así que debes tener cuidado con todo lo que haces en tu vida personal… Así que mejor dejé de concentrarme tanto en ello y siento que ahora estoy mejor por eso.”

4- ¿Cómo manejas la fama cuando empiezas tan joven? ¿Qué te ayudó a mantener tus pies en el suelo?...

Gaten: “Mi familia y mis amigos. Para mí eso es lo más importante, y para mantenerme centrado, me concentré en estar en casa cuando no estaba trabajando. Me gradué de mi escuela pública, lo que me mantuvo con los pies en la tierra, hasta que me mudé a Nueva York a los 19 o 20, lo cual facilitó también mi trabajo.”

5- ¿Cómo te sientes respecto a la fama que has adquirido? (Aquí Gaten nos reveló un secreto respecto a la fama)

Gaten: “La verdad, les contaré que nunca he tenido un deseo de ser una persona famosa. No fue por eso que empecé a hacer lo que estaba haciendo. Yo amaba actuar, pero ser parte de algo tan público como Stranger Things lo cambió todo. Estaba tan joven cuando empecé. No hay manera de que la fama pudiera haber sido un motivador principal para saltar a este tipo de trabajo ¡Me encantó lo que hice! ¡Me encantó estar en la escena! ¡Me gustó conocer gente nueva! Me gustó intentar algo nuevo. Me gustó expresarme. Y me dieron oportunidades de hacerlo cuando era muy joven. Y ese amor por ello fue la base por la que trabajé muy duro para seguir haciendo esto constantemente. Y luego ser parte de algo que fue tan público y trascendente como Stranger Things cambió todo. Y tuve que considerar si una vida en el ojo público alrededor de este trabajo era algo que estaba dispuesto a asumir, porque es una responsabilidad muy grande… Tenía curiosidad de descubrir si la fama era algo con lo que podía lidiar, pero creo que justo como era algo que no me importaba tanto, lo aprendí a manejar bien, aunque al principio fue estresante.”

“Hacer este trabajo y hacer Stranger Things obviamente me ha dado muchas oportunidades. Es la razón por la que ya no había más lucha financiera para mí y mi familia creciendo. Me dio un foro para hacer lo que amaba consistentemente. Y eso es obviamente algo por lo que estoy tan agradecido. Pero hay cosas raras en el ojo público que son un poco preocupantes, especialmente para alguien de esa edad.”

¿Gaten o Dustin? La Verdad de su Vínculo

6- ¿Cuáles son las similitudes entre tu personalidad y la personalidad de tu personaje?

Gaten: "¡Hay muchas! Creo que cuando haces un personaje desde cero, mucha parte de ti inevitablemente será parte de él. Los Duffer [Matt y Ross] de hecho escribieron los personajes alrededor de lo que notaron en nosotros. Yo audicioné para Mike y Lucas antes, pero al principio nadie sabía qué personaje sería para cada quien, solo dijeron – quiero a este chico en el show... Y por eso solo nos dejaron hacer lo que nos sentía bien para personajes que eran bastante subdesarrollados en ese momento. Y luego tuvimos cinco semanas para continuar ese proceso y decidir. Así que creo que nunca seré tan similar a otro personaje que interprete por el resto de mi vida…

Dustin será en mucho una parte de mí, y tanto de mí fue parte de ese personaje. Fue realmente refrescante y divertido interpretar a alguien con quien me sentí tan cerca.”

7- ¿Qué cosa disfrutas más de tu vida de hoy que no pudiste disfrutar antes, debido al horario de los programas?

Gaten: “Wow… Que buena pregunta… He pasado una buena parte del último año enfocándome más en lo que no me gustaba de no estar más en el programa, que no me dí la oportunidad de descubrir algo más. Honestamente, no tomé el tiempo suficiente para, tal vez, construir nuevos hobbies, o enfocarme en mi salud física y mental. Estaba lamentando un poco el final del programa porque fue un ajuste difícil, pues es despedirte de algo que has amado durante 10 años. Así que todavía no sé exactamente, pero me voy a enfocar en disfrutar lo que el próximo año traiga consigo, estoy emocionado por descubrirlo cuando comience y el programa termine en la televisión…"

8- ¿Tienes una lista de sueños profesionales que hiciste en el tiempo de grabar en la serie? Sabemos que te gusta el teatro musical también…

Gaten: “No, no tengo una lista en sí. Simplemente, cuando estás trabajando en algo por mucho tiempo, ciertos trabajos vas a dejarlos pasar, que tal vez te hubiera gustado hacer pero que hubieras podido realizar debido al horario del show. Hubo algunos que se sientieron como: ‘Oh no, es un trabajo o una oportunidad que se fue'… Pero es un sacrificio para poder trabajar en algo tan increíble. Entiendo que eso es solo una parte de esta industria: lo que es para ti será tuyo, y lo que no es, no será. Nunca dejaría de trabajar en la quinta temporada para hacer nada afuera de eso.”

"¡Y sí, amo el teatro musical! No tengo una lista de sueños como tal, pero estoy esperando que me pasen cosas que me entusiasmen, para poder saltar directamente sin preguntas.”

9- Ya que el camino está libre, ¿cuál es tu principal enfoque o ambición para tus futuros proyectos?

Gaten: “Mi enfoque está siempre en desafiarme. Quiero hacer cosas que me desafíen y me reten a ser mejor, cosas que no he hecho antes. Quiero hacer cosas que me desafíen. Mi enfoque estará en desafiarme y, al final, ser feliz. Soy afortunado de estar en una posición en la que puedo priorizar lo que quiero hacer, y hacer lo que me gusta y amo…Eso no es común, pero estoy agradecido por ello…”

10- ¡Y la última pregunta! ¿Cuándo vas a venir a México?

Gaten: "¡Pronto! ¡Eso espero! Hace tiempo que no voy. Ha pasado mucho tiempo. Estuve en Ciudad de México para la prensa hace unos años, y estuve en Cozumel para promover el show, pero me gustaría ir en mi propio tiempo ahora. ¡Necesito recomendaciones! ¡Es un país tan grande! Quiero ir a ver un montón de cosas. ¡Me encantaría un tour! Antes de ir, tengo que enfocarme en mi español. Tomé francés en la escuela, no sé por qué hice eso, porque soy de Estados Unidos y hay mucho más español que francés. ¡Tengo que empezar a practicar mi español antes de decidir ir! Me encantaría…"

¡Gracias por tu honestidad Gaten! Te admiramos y te esperamos en México para celebrar tu increíble carrera y tu inspirador mensaje…

Gaten Matarazzo es un talento generacional. Pero lo que realmente nos inspira de este joven actor no es su carisma frente a las cámaras, sino su brutal honestidad sobre la vida detrás de ellas. Al confesar que la transición después de un show tan exitoso ha sido difícil, y que “aún no se siente muy bien” con el ajuste, nos da una lección de vulnerabilidad.

En una era donde la presión por ser perfecto en las redes sociales genera ansiedad —un sentimiento que él mismo experimentó y del que se alejó —, Gaten nos recuerda que la salud mental y física deben ser la prioridad, incluso por encima de la fama y la productividad. Su enfoque para el futuro no es acumular riqueza o premios, sino “desafiarse, ser mejor persona y al final, ser feliz”.