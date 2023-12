Famosos que dejaron de seguir a Kimberly Loaiza tras su mentira con Juan De Dios Pantoja

Aparentemente, una lista de celebridades ha dejado de seguir a Kimberly Loaiza durante los últimos meses, ¿de quiénes se trata?

El pasado mes de octubre, Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja se vieron envueltos en una nueva polémica relacionada con una infidelidad por parte del cantante. Había rumores de que todo se trataba de una estrategia de publicidad para sus nuevos temas musicales, pero la pareja insistió en que todo era real. Juan incluso admitió su error y señaló que efectivamente, sí engañó a su esposa: “Perdónenme si los decepcioné, me dejé llevar. Ahora sólo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré". Por su parte, Kimberly negó en todo momento que se tratara de una mentira:

“Yo también quisiera que esto fuera una broma o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura” escribió en su cuenta de Twitter.

Todo parecía indicar que Kimberly y JD se encontraban temporalmente separados, pero la intérprete de No seas celoso acaba de revelar que tanto su esposo como ella le mintieron a sus fanáticos y que todo se trató de una estrategia de marketing para el lanzamiento de su canción Mal hombre.

Kimberly Loaiza se retira de YouTube

En un nuevo video de YouTube, Kimberly aceptó haber participado en una farsa y le pidió perdón a todos sus seguidores:

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD [Juan de Dios Pantoja], le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada. Si no me quieren creer están en su derecho, los entiendo, pero igual estoy cumpliendo con decirles”, expresó posteriormente anunció su supuesto retiro de las redes sociales:

“Jamás pensé decir esto, pero me voy. Vengo a despedirme de ustedes. Esta es la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. Este es el último video para mi canal, los voy a extrañar muchísimo. Nunca dejaré de agradecerles por tanto, pero tengo que irme. Tengo que confesar que esta decisión la tomé hace más de dos años, pero por ciertas razones tuve que esperarme hasta hoy”.

Famosos que dejaron de seguir a Kimberly Loaiza tras su mentira con Juan De Dios Pantoja

De acuerdo a Milenio, algunas de las celebridades que dejaron de seguir a Kimberly Loaiza a partir de su escándalo con Kenia Os son las siguientes:



Danna Paola

Bella Poarch

Josi Martínez

Paty Cantú

Angelique Boyer

La Divaza

La José

Karol Sevilla

María Becerra