¿La separación de Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja es real? Esto es lo que sabemos hasta el momento

No es la primera vez que Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja protagonizan un escándalo relacionado con infidelidad; hace algunos años se dio a conocer que el cantante había engañado a la intérprete de No seas celoso, por lo que tomaron la decisión de separarse temporalmente. Sin embargo, Loaiza decidió darle una segunda oportunidad a Pantoja, pero de nuevo se encuentran envueltos en una polémica muy similar.

A través de Twitter, Juan admitió su error y señaló que efectivamente, sí engañó a su esposa: “Perdónenme si los decepcioné, me dejé llevar. Ahora sólo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré" y"Yo ya reconocí mi error, por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amare hasta mi último día en esta tierra”, se lee en unos de sus mensajes, mientras que en otro señala:

“Es obvio tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo se que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Sé que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim, y eso me duele más de lo que creen”.

Hay internautas e influencers que continúan pensando que todo se rtata de una estrategia de marketing, pero ¿qué dijo Kimberly al respecto?

Kimberly Loaiza finalmente revela si la infidelidad de Juan De Dios Pantoja es publicidad

Fue también mediante su cuenta de Twitter que Kimberly abordó los rumores de que la infidelidad de Juan De Dios Pantoja no es real y que todo se trata de un truco de publicidad.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura”, escribió, dando a entender que los problemas entre ellos son reales.

Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente el tiró todo lo que construimos a la basura. — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) October 22, 2023

Más tarde, Kimberly anunció que debido a todo lo que está pasando, se ausentará durante un tiempo de las redes sociales.

“Me alejaré un poco de redes sociales, no me siento muy bien pero sé que estaré mejor, no se preocupen, espero que me entiendan LOS AMO”.