Exnovia de Brooklyn lo respalda y habla de lo tóxicos que son los Beckham: “A mí también me ponían ansiosa”

Hace ya algunos meses que Brooklyn Beckham desató una polémica familiar con una publicación en Instagram en la que aseguraba que sus padres, David y Victoria Beckham, lo habían manipulado durante años.

Brooklyn argumentó que sus padres habían intentado sabotear su relación con Nicola Peltz y señaló algunos detalles de su boda que lo llevaron a tomar la decisión de mantenerse alejado de ellos, además de señalar que no buscaba la reconciliación.

Ahora, en torno a toda la discusión que se ha generado en medios de comunicación y redes sociales, se suma el testimonio de su exnovia, Hana Cross, quien en una entrevista ha confirmado los argumentos de Brooklyn, señalando de tóxicos a los beckham.

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Hana Cross, exnovia de Brooklyn Beckham habla de la dinámica familiar de los Beckham

Hana respaldo a Brooklyn y expresó su apoyo a Nicola Peltz Beckham en medio del conflicto con la familia Beckham, pues durante una entrevista con una importante revista internacional, reveló detalles de su convivencia con David y Victoria, calificándola de tóxica.

“Para ser sincera, el tiempo que pasamos con su familia me ha causado mucha ansiedad”. Y añade: “Hubo muchas señales de alarma y cosas que ocurrieron durante la relación que, viéndolo ahora, deberían haberme hecho reflexionar y quizá haberme llevado a romper la relación o a distanciarme mucho antes”.

Hana recordó cómo fue que al integrarse a la familia Beckham pasó a estar en el centro de la atención mediática cuando solo tenía 20 años y comenzaba su carrera en el mundo del modelaje, un cambio repentino que le resultó difícil de manejar.

“Solo tenía 20 años cuando empezamos a salir, acababa de empezar a modelar, y pasé de la vida en el campo en Londres a una relación así. A veces es difícil saber cómo comportarse en una situación así”, confesó en la revista.

La modelo también aseguró que no recuerda esa etapa de su vida con cariño, pues solo recuerda lo difícil que fue lidiar con la presión de la familia de su novio y su lucha por adaptarse a su entorno de trabajo.

“Es difícil no volver a esa parte de mi vida, especialmente con toda esta polémica que está saliendo a la luz. Es difícil porque, en retrospectiva, no recuerdo esa época con cariño”, confesó.

¿Qué piensa Hanna Cross del comunicado de Brooklyn Beckham contra sus padres en Instagram?

El 19 de enero, Brooklyn rompió su silencio con un comunicado en el que afirmó que no desea reconciliarse con sus padres, a quienes acusó de difundir mentiras en la prensa y de interferir en su relación con Nicola Peltz Beckham.

“Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, señaló.

Hanna asegura que este explosivo comunicado de Brooklyn la tomó por sorpresa, pues le resultó inesperado que él se revelara en contra de su familia.

“Fue una sorpresa. Supongo que también sorprendió a su familia… pero resumió muchas de mis propias experiencias y la forma en que su familia actúa como marca”, expuso la modelo, quien consideró triste “que todo haya tenido que hacerse público de forma tan abierta y evidente”.