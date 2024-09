Estos eran los tres finales alternativos de ‘Nadie quiere esto’ de Netflix

Nadie quiere esto conquistó al público con su trama de comedia romántica, ¿qué sabemos sobre el final y una posible segunda temporada?

El final de ‘Nadie quiere esto’ deja muchas preguntas a la audiencia, sobre todo aquellas relacionadas con el futuro de Noah y Joanne. Los protagonistas eran tan compatibles que el final agridulce de la serie dividió opiniones en las redes sociales. Y es que en el último capítulo, la exprometida de Noah, Rebecca, le hace saber a Joanne que su relación con el rabino no será sencilla, pues convertirse en su esposa conlleva una gran responsabilidad. Es entonces cuando la idea de convertirse al judaísmo ya no suena tan bien para el personaje interpretado por Kristen Bell.

“Porque te amo, no puedo convertirme. Simplemente no estoy lista y, en muchos sentidos, quiero estarlo, pero si soy honesta, solo lo estaba haciendo por ti. … Simplemente no he llegado a ese punto todavía y no sé si alguna vez lo estaré”, le dijo Joanne a Noah.

Pero ¿cuáles eran los otros tres finales que la directora tenía en mente?

Estos eran los dos finales alternativos de ‘Nadie quiere esto’ de Netflix

Erin Foster, la creadora de la serie de Netflix, rodó tres finales alternativos para ver cuál le gustaba más: “Una es que ella se baja del autobús y él se queda ahí parado”, revela la creadora Erin Foster. “En otro él dice: ‘Somos tú y yo’. Luego el otro es: ‘Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar esto?’ Simplemente jugamos con diferentes niveles y todos votamos y terminamos donde estamos”.

A pesar del buen recibimiento que ha tenido la serie, Netflix no ha confirmado que estén trabajando en una segunda temporada, aunque la creadora ya está pensando en lo que sigue para Joanne y Noah.

“Sólo quiero continuar donde lo dejamos. Nos tomamos la temporada 1 muy lentamente en su relación. No avanzamos demasiado rápido y creo que funcionó muy bien, por lo que quiero poder continuar con eso en una posible segunda temporada y no avanzar demasiado rápido”, reveló finalmente Foster.