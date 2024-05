La edad de los protagonistas de The Idea Of You no corresponde con la de sus personajes, te decimos cuántos años tienen en realidad

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine lograron que The Idea Of You se convirtiera en el contenido más visto de Amazon Prime a nivel internacional gracias a su gran talento frente a las cámaras. Los actores se metieron en la piel de Solène y Hayes Campbell, respectivamente, y enamoraron a la audiencia al protagonizar un romance polémico debido a la diferencia de edad.

“Solène Marchand, de treinta y nueve años, propietaria de una galería de arte en Los Ángeles, se resiste a llevar a su hija Isabelle a conocer a su boy band favorita. Pero desde su divorcio, está más ansiosa que nunca por estar cerca de Isabelle. Lo último que espera Solène es establecer una conexión con uno de los miembros del mundialmente famoso August Moon. Pero Hayes Campbell es inteligente, ganador, confiado y elegante, y la atracción es inmediata. El hecho de que tenga veinte años complica aún más las cosas. Lo que comienza como una serie de citas clandestinas rápidamente evoluciona hacia una relación apasionada y genuina, reza la sinopsis.

En la película, Solène es mucho mayor que el cantante de August Moon, lo que divide opiniones entre la prensa y los fanáticos, pero ¿cuántos años tienen en realidad los protagonistas de The Idea Of You?

Esta es la edad real del elenco de ‘The Idea Of You’

Anne Hathaway

La protagonista de The Idea Of You es quien más cerca está de la edad de su personaje. En la película, Solène cumple 40 años y organiza una fiesta para celebrarlo, en donde incluso conoce posibles prospectos para tener un romance. En la vida real, Anne Hathaway tiene 41 años de edad, los cuales cumplió en noviembre durante el rodaje del filme, que inició en octubre de 2022.

Nicholas Galitzine

Gracias a la gran respuesta que ha tenido The Idea Of You alrededor del mundo, Galitzine se ha convertido en el nuevo crush de Hollywood. En la película, Hayes Campbell es una estrella de pop de 24 años de edad, pero en la vida real nació en septiembre de 1994, por lo que actualmente tiene 29 años. Sin embargo, cuando hay un salto en el tiempo de cinco años al final de la película, Hayes cumple la misma edad que tiene Nicholas en realidad.

Ella Rubin

Ella le da vida a Izzy, la hija de Solène, quien resultaba ser fan número uno de August Moon cuando era más pequeña. En el filme, el personaje tiene 16 años de edad, pero en realidad nació el 2 de septiembre de 2001, por lo que hoy en día tiene 22 años. Es 6 años mayor que su personaje en The Idea Of You.