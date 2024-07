ENTREVISTA: Mía Rubín, la heredera que trazó su propia trayectoria artística

Mía Rubín revela cuáles son sus siguientes proyectos durante 2024 en exclusiva para Cosmopolitan

Como parte del equipo de los Herederos en Juego de Voces, el talento y la frescura de Mía Rubín cautivó al público que siguió su desarrollo como cantante cada fin de semana en el programa que revivió a celebridades legendarias y los enfrentó a la nueva generación de artistas que prometen ser la nueva cara de la industria.

Por su versatilidad para interpretar grandes clásicos de todos los géneros, Mía Rubín se apoderó del escenario cada domingo junto a su gran amiga, Lucerito Mijares.

¿Si no hubieras decidido seguir los pasos de tu familia, a qué te habría gustado dedicarte?

Mía Rubín: Nunca en mi vida me vi haciendo otra cosa. Siempre me preguntan ¿Cuál es tu plan B? pero, la verdad, desde muy pequeña supe qué es lo que más me gusta hacer, lo que más disfruto y lo que quiero hacer toda mi vida. Aunque mis papás no se hubieran dedicado a esto, probablemente yo estaría relacionada a algo del espectáculo.

Desde niña tengo un vínculo con la música y no pienso soltarlo.

¿Qué representó para ti y tu carrera Juego de Voces?

Mía Rubín: Juego de voces fue un programa increíble y muy divertido. A nivel laboral creo que me abre una ventana para que la gente me conozca, para que conozcan mi voz, mi música, mis alcances y mi versatilidad. También da muchas tablas el subirse al escenario una vez por semana e interpretar canciones icónicas de otras épocas y de distintos géneros.

Juego de voces también me dio una familia, no nada más los Herederos sino también los Consagrados, creo que todos conectamos de una manera muy hermosa. Todo fue maravilloso.

¿Cómo te preparabas cada semana para Juego de Voces?

Mía Rubín: Fue un reto semanal, entonces todo el tiempo debía repasar mis letras y arreglos. Era de las nerds de mi equipo, soy sumamente estudiosa y soy muy dura conmigo misma y con mi trabajo. Nunca llegué al set sin prepararme.

¿Con qué género musical te sientes más cómoda al cantar?

Mía Rubín: ¿Qué no me gusta interpretar? Me encanta el bolero trap, interpretar boleros y baladas en inglés y en español. Amo el pop rock, soy muy versátil, también me gustan mucho las cumbias. Puedo adaptarme y cantar todo lo que me gusta.

¿Cómo va tu relación con Tarik Othón, planean formalizar en algún momento?

Mía Rubín: No estaría con él si no veo un futuro con él. Definitivamente no pienso hacerlo pronto pues aún tenemos muchas cosas por vivir juntos y somos muy felices tal y como estamos, pero definitivamente creo que hemos hecho una conexión a la que sí le veo futuro, pero ahorita estamos disfrutando el momento.

¿Cuál es tu secreto de belleza mejor guardado?

Mía Rubín: Mi mayor secreto de belleza es hacer ejercicio, creo que te cambia la vida, te pone de buen humor, te da energía y ganas de seguir adelante.

Desmaquillarme, cuidar mi piel y tomar agua también forman parte de mi secreto.

¿En dónde te visualizas en 10 años?

Mía Rubín: No me cierro a la actuación, pero quiero enfocarme a full con mi música. Quizá con una gira por el mundo, tal vez empezando una familia, ser mamá también es uno de mis sueños.

Me encantaría hacer una colaboración con Rosalía, con Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana o Dana Paola.

Dale un consejo a las lectoras de la revista Cosmopolitan

Mía Rubín: Un consejo de amor que me dio mi mamá es esperar a que Dios te dé al hombre correcto, tener altas expectativas para conocer al hombre ideal y no estar en una relación por soledad o por compromiso, no importa la edad.

Actualmente, Mía Rubín y su novio Tarik Othon se encuentran de viaje por Europa luego del exitoso lanzamiento de su EP más reciente Nunca más el pasado 19 de junio.