¿Quieres conocer más a fondo a Lucerito Mijares? No te pierdas la entrevista que le hicimos...

Gracias a su increíble voz y sus habilidades rítmicas sobre el escenario, Lucero Mijares le pone un rostro más fresco y humano a la nueva versión de Dorothy, el entrañable personaje del clásico literario El mago de Oz. En entrevista exclusiva para Cosmopolitan, nos revela más detalles sobre esta mágica experiencia.

Por Eurídice Garavito

12 Confesiones de Lucerito Mijares

La influencia artística de sus papás, Lucero y Manuel Mijares, ha sido fundamental en su pro- yecto de vida; sin embargo, Lucero Mijares ha sabido hacer su propia carrera a través de su talento como actriz y cantante, además de su dulce personalidad, simpática y sensible, para inter- pretar a Dorothy, quien durante la temporada teatral de El mago ha logrado conectar de manera pro- funda con el público gracias a esta versión remasterizada del clásico que originalmente fue interpretado por Michael Jackson y Diana Ross en 1975.

Interpretar a Dorothy en esta obra... me tiene muy emocionada, ha sido un papel superimportante para mí. Tengo la responsabilidad de darle vida a Dorothy a mi manera. Estoy muy agradecida con todo el público porque ha reaccionado de una manera increíble.

¿Teatro convencional o musicales? Soy la más feliz haciendo musicales, porque puedo cantar y también bailar.

Después de El mago, definitivamente quiero dedicarme al mundo de la música, del arte, los musicales... Quiero cantar, bailar y actuar, me fascina. Me encantaría hacer una película o quizá hacer una novela. Quiero seguir en el arte, que es lo que más me gusta en la vida.

Mi pelo luce espectacular porque me lo cuida mucho mi mamá y me ayudan a hidratarlo todos los días.

Mi comida favorita son las milanesas de pollo empanizadas con tortilla y puré de papa.

Algo que me pone de buen humor cuando estoy triste es estar con mi familia y con mis perritas.

Mi canción favorita en este momento es “La grasa de las capitales” de Serú Girán.

Cuando me enojo, suelo no hablar y ponerme seria, estar de cara.

Profesionalmente admiro a mis papás y a toda mi familia.

Mi animal espiritual es el perro.

Soy Acuario y mi característica más Acuario es que soy muy creativa.

La última vez que lloré fue hoy viendo un video, lloré mucho.