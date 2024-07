Los internautas aseguran que el mensaje que publicó Belinda Schull tiene que ver con su exyerno, Christian Nodal, ¿será?

La historia de amor de Christian Nodal y Belinda no tuvo un buen desenlace, en el cual incluso se vio involucrada la madre de la estrella de pop. En el 2022, Belinda Schull se vio envuelta en una fuerte polémica despiés de que arremetiera en contra de su exyerno en múltiples ocasiones. Uno de los mensajes que más resonó en las redes sociales fue el siguiente:

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió, refiriéndose a que el artista quería beneficiarse del amor y talento de Belinda. Ante dicho mensaje, Nodal respondió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Ahora, se cree que la mamá de Belinda volvió a lanzar una indirecta al cantante de regional mexicano. ¿Qué fue lo que publicó en redes sociales?

El polémico mensaje que publicó la mamá de Belinda tras la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Aunque ya pasaron un par de años desde que Belinda y Christian Nodal se separaron, la reciente boda del artista con Ángela Aguilar generó revuelo y dividió opiniones en las redes sociales. Por eso, cuando Belinda Schull, de 59 años de edad, escribió “El que hace lo que siente, gana aunque pierda”, los internautas enseguida relacionaron la misteriosa frase con el intérprete de Botella tras botella.

Sus palabras fueron tomadas como un apoyo incondicional a su hija, pues aseguran que se refiere a que “la persona que se quede con Nodal, pierde, y la que no, gana”.

¿Crees que este mensaje realmente tiene un doble sentido y vaya dirigido a Nodal?