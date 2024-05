El modelo que fue despedido de la Met Gala por ser demasiado guapo y opacar a Kylie Jenner

Un modelo italiano reveló que fue despedido dos días antes de la Met Gala 2024 por haberse vuelto viral

La Met Gala es uno de los eventos más esperados del año, pues tiene el objetivo de recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York. El evento se ha vuelto famosa no solo por su exclusividad y elegancia, sino también por sus estrictas reglas:



No sentarte al lado de tu pareja. No fumar. Prohibida la entrada a menores de edad. No tomar selfies o fotografías. Prohibida la cebolla, el ajo, las bruschettas y el perejil.

Sin embargo, de acuerdo a un modelo, parece haber otra regla inquebrantable para que no te nieguen el acceso a la Met Gala: no ser demasiado guapo, pues Eugenio Casnighi fue despedido del evento tras haber llamado la atención por su atractivo físico.

El modelo que fue despedido de la Met Gala por ser demasiado guapo

El modelo italiano, Eugenio Casnighi, ha trabajado como presentador durante las dos últimas ediciones de la Met Gala, pero acaba de vivir una mala experiencia relacionada con el evento de moda después de que los organizadores lo despidieran por haberse vuelto viral debido a su innegable atractivo físico.

“Me despidieron porque me volví viral el año pasado, me culparon, dijeron: ‘Lo hiciste sobre ti, así que no queremos trabajar más contigo’ contó a Daily Mail en una entrevista. “El año pasado, me dijeron que iba a estar con Kylie Jenner toda la noche y la ayudé con todo lo que necesitaba. Literalmente me dijeron: ‘Te elegimos porque nos gustas más que otras personas para estar con esta celebridad, pero cuando la gente tomó fotografías de Kylie Jenner por supuesto que terminé en la foto y me culparon”.

El modelo señaló que fue dos días antes de la Met Gala 2024 que inesperadamente lo despidieron de su puesto.