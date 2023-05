¿Qué fue de la primera relación LGBT de la franquicia de Los Bridgerton?

Los Bridgerton retrató los romances de Daphne (Phoebe Dynevor) con Simon (Regé-Jean Page) y Kate (Simone Ashley) con Anthony (Jonathan Bailey), pero no ha sido hasta el estreno del spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story que los fans han sido testigos de la primera relación LGBT de la franquicia. Reynolds (Freddie Dennis) y Brimsley (Sam Clemmett) viven una historia de amor, pero el final deja en el aire qué ocurre con los personajes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Queen Charlotte: A Bridgerton Story Foto: Netflix

El director de Queen Charlotte: A Bridgerton Story revela qué fue de Reynolds y Brimsley

Al final de Queen Charlotte: A Bridgerton Story, se ve a Reynolds y Brimsley bailando juntos, pero un vistazo al futuro muestra a Brimsley bailando solo, dejando caer que Reynolds podría haber muerto.

Tom Verica, director de la serie, ha concedido una entrevista a TVLine en la que ha hablado sobre el futuro de los personajes. “No sabemos a dónde va a ir eso. Pero sin duda ha llamado la atención de muchos espectadores, como lo hizo conmigo cuando estaba filmando esto y tenía conversaciones con los actores sobre a dónde iba. No sabemos específicamente qué sucedió, pero hay un par de opciones diferentes. Al mostrar esas escenas, particularmente cuando Brimsley estaba bailando solo, tuvimos discusiones sobre eso, y probamos un par de formas diferentes, con nuestras propias teorías sobre lo que sucedió con su relación o lo que sucedió con Brimsley. Así que mucho de eso es algo desconocido en este momento. Creo que Shonda Rhimes lo sabe. No lo ha contado”, declaró.

Hugh Sachs, actor que en Queen Charlotte: A Bridgerton Story encarna a Brimsley en su versión madura, reveló anteriormente su teoría sobre lo que habría ocurrido con Reynolds. “Había una escena que no filmamos, porque fue cortada, donde iba a conocer al Reynolds mayor. Él era el amor de su vida, y por alguna razón, no podían estar juntos. Entonces, cuando se cruzaban en el pasillo en la escena eliminada, no era un momento tóxico. Debido al mundo en el que vivían, en el que ser gay todavía era un delito por el que te podían ahorcar, simplemente no era posible”, explicó a Vulture.

Aunque no se sabe si La reina Carlota tendrá una segunda entrega, Los Bridgerton sí ha renovado por una tercera temporada. Los próximos capítulos indagarán en la relación entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton).