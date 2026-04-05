Eddie Cibrian: el hombre más sexy de los 90 que nunca pasó de moda

Si no tuviste un póster de Eddie Cibrian en tu cuarto, ¿realmente viviste los 90? Pero lo más increíble no es que fuera guapo entonces, sino que ha envejecido como los mejores vinos de Burdeos: con estructura, carácter y cero ganas de ocultar el paso del tiempo. Hoy nos damos un taco de ojo y analizamos por qué el vibe de Eddie sigue siendo el estándar de oro de lo que queremos en un hombre.

El atractivo de la “simetría masculina”. Según estudios de psicología Evolutiva de la Universidad de Nuevo México, los hoyuelos y la mandíbula cuadrada de Eddie son indicadores biológicos de salud y buenos genes, lo que explica nuestra atracción instintiva.

Según estudios de psicología Evolutiva de la Universidad de Nuevo México, los hoyuelos y la mandíbula cuadrada de Eddie son indicadores biológicos de salud y buenos genes, lo que explica nuestra atracción instintiva. Madurez vs. Juventud. A diferencia de otros galanes que se perdieron en el bótox, Eddie ha mantenido un aspecto natural. La Dra. Nancy Etcoff, autora de Survival of the Prettiest , afirma que los hombres que aceptan sus líneas de expresión son percibidos como más dominantes y confiables.

A diferencia de otros galanes que se perdieron en el bótox, Eddie ha mantenido un aspecto natural. La Dra. Nancy Etcoff, autora de , afirma que los hombres que aceptan sus líneas de expresión son percibidos como más dominantes y confiables. El factor “family man”. Su imagen ha evolucionado de bad boy de telenovela a esposo devoto y padre, un cambio de narrativa que, según expertos en marketing de celebridades, aumenta el valor de su marca personal en el mercado femenino.

Su imagen ha evolucionado de de telenovela a esposo devoto y padre, un cambio de narrativa que, según expertos en marketing de celebridades, aumenta el valor de su marca personal en el mercado femenino. Lecciones de estilo. Su transición de las camisas desabrochadas a los trajes de corte italiano demuestra que el buen gusto es eterno.

Dato Cosmo

Eddie empezó como modelo antes de saltar a las “telenovelas” americanas y se dice que sus hoyuelos son tan profundos que se convirtieron en un fenómeno de búsqueda en Google mucho antes de que existiera TikTok.

¿Qué es de la vida de Eddie Cibrian?

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Actualmente, el actor ha sabido equilibrar su faceta de “hombre de familia” con proyectos selectos en televisión y plataformas de streaming, manteniéndose vigente sin perder ese aire de misterio que lo caracteriza. Además de su incursión en el mundo del bienestar y el fitness, Eddie se ha vuelto un referente de la “paternidad presente” en sus redes sociales, compartiendo su vida junto a su esposa LeAnn Rimes. Su enfoque hoy es la calidad sobre la cantidad, demostrando que puedes ser un icono de los 90 y seguir siendo el standard de madurez y estilo en pleno 2026.