¿Dónde encontrar a los extranjeros más guapos en CDMX durante el Mundial?

El Mundial llegó a la CDMX y con él una cifra que cambia completamente el panorama de los antros y restaurantes de la ciudad: se espera la llegada de más de 5.5 millones de visitantes internacionales durante el torneo, gran parte de ellos concentrados en la capital.

Roma, Condesa y Polanco se están convirtiendo en los puntos de reunión favoritos para ver los partidos, y la combinación de pantallas gigantes, cerveza fría y aficionados de todo el mundo hace que estas zonas sean, por decirlo suavemente, un escenario interesante este verano.

En Polanco, la elegancia es la palabra clave. Hooters en Avenida Moliere es la opción clásica de alitas, cerveza y pantallas por todos lados, perfecta si tu plan es algo relajado. Si buscas algo más sofisticado, el barrio está lleno de terrazas con vista al Bosque de Chapultepec y bares de autor donde la coctelería va en serio.

En Roma y Condesa, el ambiente es más bohemio y relajado. Bar Las Brujas, ubicado en el icónico edificio Río de Janeiro, es un bar dirigido por mujeres con coctelería de herbolaria tradicional, perfecto si quieres algo distinto a un sports bar tradicional mientras ves el partido. El Parque México es el corazón de la zona, rodeado de terrazas, música en vivo y esa energía relajada que atrae tanto a locales como a turistas que llegan buscando justo ese ambiente.

Para algo con vista, Malaquita Rooftop en el Centro Histórico es de los favoritos de la ciudad, con una terraza minimalista, cocteles de autor y hasta alberca para noches especiales. Terraza Ramma, en San Jerónimo, combina gastronomía de mar con una terraza de jardines colgantes ideal para una tarde de partido con buena comida.

Si tu plan incluye algo más tradicional y festivo, La Coyoacana es de las cantinas más queridas de la zona, con terraza espaciosa, pantallas para varios partidos a la vez y, en ocasiones, hasta mariachi en vivo de fondo.

El dato que no puedes ignorar es que se espera que entre el 20% y 25% de los aficionados que no van al estadio terminen viendo los partidos en bares y restaurantes, lo que significa que estas zonas van a estar genuinamente llenas de gente de todo el mundo durante los 39 días que dura el torneo. Si tu plan de este verano incluye coincidir con turistas de toda nacionalidad mientras ves fútbol con una copa en la mano, Roma, Condesa y Polanco son, sin exagerar, el lugar correcto en el momento correcto.