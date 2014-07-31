¡Robert Pattinson rompe el silencio y habla sobre la infidelidad de Kristen Stewart!

El sexy actor confiesa TODO sobre su ex para la revista Esquire U.K.

Durante la entrevista que Robert Pattinson le dio a la edición inglesa de la revista Esquire, el irresistible actor de 28 años habla por primera vez de su relación con Kristen Stewart y “confirma” la infidelidad de la protagonista de ‘Crepúsculo’ con el director de cine Rupert Sanders.

“La m%&*d@ pasa, ¿sabes? Somos jóvenes... es normal. Y honestamente, ¿a quién le importa?”, son las palabras que dijo al respecto el sexy Robert.

Esta declaración puede reflejar el poco interés que tiene actualmente, sobre lo que algún día se convirtió en un “drama” para él.

El intérprete también confesó que le fue muy difícil superar el engaño de Kristen, pero le fue todavía más complicado todo lo que se habló después, y es que dicha infidelidad convirtió a la ex pareja en los protagonistas de rumores y especulaciones hace dos años.