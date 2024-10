¿Cuál es la relación entre JLo y Sean Diddy Combs?

Afirman que JLo estuvo presente en más de una de las fiestas blancas que organizaba Sean Diddy Combs…

La lista de los artistas y celebridades que estuvieron involucrados con Sean Diddy y sus polémicas fiestas ha sido revelada después de que el rapero fuera arrestado el 16 de septiembre pasado por presuntamente, cometer delitos como conspiración de crimen organizado y tráfico sexual.

El 17 de septiembre, después de haber sido detenido, la policía estadounidense encontró un gran motín de objetos relacionados a la actividad criminal del rapero, entre ellos hallaron armas de fuego de alto calibre, cajas de lubricante sexual y botellas de alcohol incautadas en sus propiedades de Los Ángeles y Miami.

Por si fuera poco, en el lugar también hallaron evidencia videograbada suficiente para acusarlo de delitos sexuales y uso de drogas o sustancias que pondrían en peligro a sus víctimas.

Todos esos hechos ocurrían en las llamadas fiestas blancas a las que Sean Diddy invitó a múltiples estrellas de Hollywood y una de las involucradas, sin duda, es JLo quien aparece en más de una de las evidencias que la ponen en el lugar de los hechos junto al detenido quien actualmente está tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Recientemente, los conductores de El Gordo y la Flaca contactaron a Selma Flores, una testigo importantísima en el caso, pues, aunque ella vive en Grecia ha decidido romper el pacto de impunidad para hablar sobre lo que realmente pasaba en las fiestas blancas.

Jlo en Fiesta blanca de Sean Diddy Selma Flores

La fotógrafa Selma Flores estuvo presente en varias fiestas del rapero y recientemente sacó a la luz algunas imágenes que colocan a JLo en el lugar de los hechos, donde había mujeres bailando, mujeres vestidas de Geishas, mujeres desnudas y con alas para acompañar a los invitados, ahí fue donde ella descubrió el romance entre Diddy y Jennifer Lopez.

Yo sabía que había un rumor sobre Jennifer Lopez estaba saliendo con Diddy, entonces yo fui a esa fiesta; los vi juntos en el balcón del cuarto de él, entonces les tomé una foto, se estaban besando, entonces esta foto era breaking news Selma Flores en entrevista con El gordo y la flaca

La testigo recordó que estas fiestas se llevaban a cabo entre las 4 de la tarde y la 1 de la mañana para evitar sospechas de las autoridades estadounidenses. En una sola reunión habría entre 200 y 300 invitados, entre ellos celebridades como Chris Brown, Leonardo DiCaprio, Amber Rose y Mariah Carey.

Así fue la relación entre Sean Diddy y JLo

Jennifer López y Sean Diddy se conocieron durante la grabación del video ‘If you had my love’ en 1999, para entonces Jennifer López habría estado enfrentando su primer divorcio con Ojani Noa.

La relación estuvo llena de polémicas como cuando Sean Diddy agredió a un asistente derramándole encima una bebida alcohólica, esto provocó un tiroteo donde resultaron 3 personas heridas.

Si recuerdas el icónico vestido verde de Versace de JLo, debes saber que lo vistió en una alfombra roja de los Grammy junto a su entonces pareja, Sean Diddy Combs.

En 2001 la relación de ambos llegó a su fin debido a una infidelidad por parte de Sean Diddy, así lo declaró JLo en entrevista para Vibe