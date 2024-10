Durante los últimos días ha circulado en Internet un video en el que aparece la exesposa de Ben Affleck, Jennifer Lopez, en la casa de Sean Diddy Combs

Sean Diddy Combs continúa en el ojo del huracán después de ser arrestado por una serie de delitos, incluídos tráfico sexual, crimen organizado, violación, portación de armas y transporte de personas de prostitución. Si bien el rapero ha negado estas acusaciones y ha afirmado ser víctima de una persecución racial, pero a pesar de esto sigue detenido sin derecho a fianza. A raíz de su detención los nombres de distintas celebridades como Justin Bieber han salido a la luz, pues aparentemente él, y otros artistas, como Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Will Smith, Ashton Kutcher, el clan Kardashian y más, estarían involucradas en sus fiestas conocidas como “Freak Off Parties”, en las cuales se distribuían sustancias ilícitas a los invitados y aparentemente drogaba a las mujeres para que accedieran a tener relaciones sexuales.

Sin embargo, la cantante que está dando de qué hablar por un video que se filtró en redes sociales es Jennifer Lopez, quien mantuvo un romance con Sean Diddy Combs entre 1999 y 2001.

Filtran polémico video de Jennifer Lopez con Sean Diddy Combs

Durante los últimos días ha circulado en Internet un video en el que aparece la exesposa de Ben Affleck, Jennifer Lopez, en la casa de Sean Diddy Combs rodeada por varios niños, lo que desató controversia entre los usuarios de las redes sociales. Si bien no hay indicios de que se trate de alguna acción ilícita, algunos comentarios como "¿Tienen un niño sobre la mesa?”, “OMG! Los botes de aceite”, “Partiendo de la base que hay niños rodeados de adultos no se tú.. pero raro y turbio sí que es”, “Diddy saludando y nadie de las niñas lo saludó", “En la mesa están los tarros de aceite”, "¿Y el que está mirando hacia adentro? ¡Mirando a los niños!” y “Que esos niños eran las víctimas, por eso se ríen y el de lentes no deja de mirarlos”, comentaron.

Y es que la policía logró incautar algunos de los suministros que había en las reuniones de Sean Diddy Combs, como lubricantes, narcóticos y más de mil botellas de aceite para bebé. Una de las teorías asegura que las botellas contenían GHB (gamma hidroxibutirato), mejor conocido como éxtasis líquido, una sustancia depresora anestésica que se presenta como un líquido incoloro.

“Circulan rumores de que no es ‘aceite para bebés’ lo que los federales confiscaron, sino miles de frascos de droga GHB en el local de P. Diddy, una droga conocida en las calles como ‘éxtasis líquido’”.