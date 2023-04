Conoce a los actores que protagonizarán la versión live action de ‘Lilo y Stitch ‘

Peter Pan, La Sirenita, La Bella y la Bestia, El libro de la selva, 101 Dálmatas, El rey león, Mulán, Pinocho y más son tan solo algunos títulos que forman parte del repertorio de versiones live action de Disney, y próximamente se sumará una película más a esta lista: Lilo y Stitch.

Fue en el 2002 cuando se estrenó la película animada en la pantalla grande, recaudando más de 273 millones de dólares en taquilla. Si no lo recuerdas, la trama sigue a Lilo y a su hermana mayor, Nani, quienes tienen que lidiar con la llegada de una criatura extraterrestre tras la muerte de sus padres. A pesar de las adversidades, juntos aprenden el significado de “Ohana”, una verdadera familia.

Los actores que interpretarán a Lilo y Stitch en la versión live action generan controversia

Maia Kealoha - Lilo

Este será el debut cinematográfico de la pequeña, quien tiene un gran parecido con la protagonista de la película y ha participado en concursos de belleza como Little Miss Kona Coffee. Maia Kealoha es la actriz que protagonizará el filme dirigido por Dean Fleischer Camp,

Sydney Agudong - Nani

La actriz que le dará vida a la hermana mayor de Lilo, también es conocida por ser cantante y anteriormente ha participado en proyectos como On My Block y NCIS.

Kahiau Machado - David

¿Recuerdas al simpático novio de Nani y gran amigo de Lilo? Pues el personaje será interpretado por Machado, de acuerdo a The Hollywood Reporter.

Jolene Purdy - Sra. Kekoa

La actriz le dará vida a la agente de servicios infantiles, sustituyendo al temido Cobra Bubbles que aparece en la película animada.

“Una trabajadora social, una mujer práctica, amable y paciente que se comunica regularmente con Nani, de quien puede decir que está luchando por mantenerse a flote mientras cuida a su hermana menor. Sin embargo, no puede evitar alarmarse por lo que encuentra en la casa, desconcertada al pensar que la joven Lilo no está recibiendo la supervisión que necesita. Más tarde, la señora Kekoa no tiene más remedio que buscar una familia de acogida satisfactoria”, dice la descripción del personaje según Knight Edge Media

¿Y Stitch?

El extraterrestre, que en un principio es considerado un “perro” por Lilo, se creará por medio de la tecnología CGI, pero no se ha revelado el nombre del actor o actriz que prestará su voz para el personaje.

“Creo que lo más obvio es que Stitch tiene que ser Stitch, visualmente [hablando]”, dijo. “Los detalles cuentan, así que tengo mucha curiosidad sobre cómo manejan las texturas de Stitch… Si no tiene la misma forma, no es el mismo personaje… Mantenerse fiel a su apariencia será fundamental”, dijo Chris Sanders, el director de la película animada, a SYFY Wire.

Si bien Disney no ha revelado la fecha de lanzamiento de la película, IMDB señala que el proyecto será estrenado en 2024. El filme, aparentemente, será estrenado a través de Disney +.