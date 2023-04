¿Todo es fantástico en Barbie Land? Podríamos decir que sí, que cuando jugabas ahí, la vida era de color rosa -hasta que tu hermana decidía robarte a tu Ken porque no había otro. ¿Quién quería uno más? Ese fue el gran mensaje que nos dejó Barbie (no que le puedes bajar el novio a otra), pero que después -desafortunadamente- se desvaneció:

“No necesitamos a un hombre para ser felices si el mundo que construimos es fenomenal”. Barbie fue idolatrada, luego duramente criticada, sobre todo por su cuerpo irreal (hasta que algunas influencers desafiaron las reglas de la física para demostrarnos que tener la cintura de la muñeca más famosa del mundo es posible). El próximo mes de julio por fin llegará el momento de la verdad para Barbie y para dos personajes que fueron desterrados por mucho tiempo: Midge y Allan.

Por DAFNE RUIZ

No todo será “color de rosa” en la película de Barbie

Midge, la bestie de Barbie

En lugar de incluir a la Midge de los 90 que estaba lista para casarse con un impresionante vestido de novia que se transformaba en uno de satén corto para la fiesta y viaje de luna de miel, la original embarazada que causó polémica en 1963 será quien aparezca en la cinta. Te preguntarás por qué una muñeca así provocaría tremenda controversia. La respuesta es muy sencilla: Varios adultos pensaban que promovía el embarazo adolescente, además de que eso podría aumentar las preguntas por parte de las niñas sobre “cómo se hace un bebé”, lo cual pondría en aprietos tanto a los papás como a Allan, el esposo de Midge. Para rematar, también hubo queja de que nunca había recibido un anillo (puedo jurar que esta fue hecha más por las mamás).

Sin tener claro todavía el rol que jugará esta Midge que nació de la propuesta de Mattel de la “Familia Feliz”, al tener a Greta Gerwig como directora ya sabemos que tendremos un ángulo feminista (los demás pósters son prueba de ello), o sea, una agradable sorpresa para todos menos para los conservadores o republicanos en Estados Unidos. Partiendo del hecho de que los miembros cumplen con su ideal de familia y que no les importa si las adolescentes quedan embarazadas porque son pro-vida, será bastante interesante ver cómo se maneja esta situación.

El caso de Allan

No se sabe a ciencia cierta por qué Allan fue discontinuado, aunque lo más lógico es creer que, por ser el esposo de Midge, debía de ser exiliado también junto con todos sus hijos. Pues luego de un par de ocasionales apariciones en 2008 y 2014 de acuerdo a lo publicado por Barbie Wiki, el regreso de Allan es oficial. Algún mensaje tendrá que dejarnos, ¿cierto, Greta? No importa que el primer amigo de Ken luzca su vestimenta original vintage no tan cool y una personalidad algo sosa -por lo menos eso puede inferirse por el teaser trailer presentado el día de ayer. Incluso, hasta parece que a Ken (Ryan Gosling) le cae en el hígado, al igual que los otros Kens.

El tercero en discordia: El “paquete”

Ruth Handler, la creadora de Barbie, compartió en su autobiografía ‘Dream Doll’ (1994) que siempre quiso que Ken tuviera un paquete, un bulto. Sin embargo, los responsables del diseño como de marketing de Mattel no estuvieron de acuerdo. En el libro ‘Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll’, el autor señala que Handler no era la única que quería genitales para Ken. En su lucha la acompañó Charlotte Johnson, la diseñadora de ropa de Barbie. Ambas lo intentaron, pero perdieron.

Ahora con una película live-action, la gran pregunta que nos asalta es: ¿“Se marcará o no el paquete de Ken”? ¿Nos reiremos acaso de ver a Ryan Gosling en un full frontal?” El segundo teaser trailer puso la situación sobre la mesa cuando el Ken clásico (Ryan Gosling) le pregunta a la Barbie principal (Margot Robbie): “¿Y si me quedo esta noche (contigo)? Porque somos novios”. A lo que ella responde: “¿Para hacer qué?” (suenan grillos). No pude reír más.