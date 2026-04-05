¿Cómo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Se filtran nuevos detalles del evento más esperado del año

Tras casi tres años de relación, Taylor Swift y Travis Kelce, planean casarse el 13 de junio, en lo que muchos ya llaman la boda del año, con una exclusiva celebración en Rhode Island, en la lujosa propiedad de la cantante, Holiday House, ubicada en la exclusiva zona de Watch Hill, en Westerly, por lo que la cuenta atrás ya ha comenzado.

Aunque muchos de los detalles del gran día de la pareja se mantienen en total discreción, poco a poco se han revelado más detalles de la boda que promete ser todo un acontecimiento de amor.

¿Cómo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con el medio Us Weekly, Taylor y Travis avanzan con los preparativos de su boda sin dejar nada al azar, la pareja está ultimando detalles como el menú, incluyendo en gran pastel de bodas, las flores y la decoración, tomando todas las decisiones juntos para evitar contratiempos de última hora.

La pareja de 36 años también estaría ultimando las lista de invitados, la cual estaría conformada por 150 asistentes:

“No será una fiesta multitudinaria, pero habrá muchas celebrities”, señala el medio. “Nan estado indecisos entre contar con mucha gente” para ese día o “hacer algo más reducido, pues tampoco quieren que sea una boda por todo lo alto”.

Hasta el momento, se sabe que sus amigas, Selena Gomez y Gigi Hadid serían sus damas de honor, quienes podrían preparar una despedida del soltera para Taylor, en alguno de sus lugares favoritos en el mundo.

El vestido con el que Taylor Swift se comprometió cuesta 425 euros y puede ser tuyo Instagram: @taylorswift

El vestido de novia de Taylor Swift

La ceremonia será tradicional, con el padre de Taylor acompañándola al altar y un baile especial entre ambos durante el banquete, y sobre el vestido, el secreto mejor guardado, se barajan tres opciones de prestigio: diseños de Sarah Burton, Vivienne Westwood o una creación a medida de Oscar de la Renta.

Luna de miel

Tras la boda, la luna de miel podría celebrarse en el Caribe, donde la pareja planea descansar y disfrutar de la playa. Después, Taylor Swift retomará el trabajo en su nuevo disco, mientras Travis Kelce volverá a finales de julio a los entrenamientos para el inicio de la temporada de la NFL.