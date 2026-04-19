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Celebridades que han clonado a sus mascotas y que han dividido opiniones

La clonación de mascotas ya no es ciencia ficción, sino una práctica real que algunas celebridades han utilizado para clonar a sus perros.

Abril 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Celebridades que han clonado a sus perros

Celebridades que han clonado a sus perros

Getty Images

La clonación de perros, aunque parece ciencia ficción, consiste en copiar el ADN de un animal para crear un nuevo cachorro con el mismo material genético y con su propia personalidad.

Varias celebridades han impulsado esta práctica, invirtiendo grandes sumas de dinero para clonar a sus mascotas, lo que ha generado curiosidad sobre quiénes lo han hecho y cómo funciona el proceso.

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Celebridades que han clonado a sus perros

Detrás de la clonación de mascotas, se encuentran empresas especializadas en biotecnología animal que ofrecen servicios de clonación a clientes dispuestos a pagar cifras elevadas.

El procedimiento consiste en preservar material genético del animal original para crear una copia genética, aunque los expertos advierten que el resultado no garantiza la misma personalidad ni comportamiento que el original.

Estos son los famosos que han causado polémica al clonar a sus mascotas tras su muerte:

Tom Brady

Tom Brady tenía un gran apego por su perra Lua, una mestiza de pitbull que compartía con su exesposa Gisele Bündchen, al punto de que, cuando envejeció, decidió conservar sus células como una forma de no despedirse completamente de ella.

Tras la muerte de Lua en 2023, esas células fueron utilizadas para crear a Junie, su gemela genética.

Barbra Streisand

El alma gemela de Barbra Streisand era su perra Samantha, a quien trataba con gran cuidado y daba un estilo de vida lujoso y extravagante. Tras su muerte a los 14 años, la cantante decidió clonarla, dando lugar a Miss Violet y Miss Scarlett, a las que incluso vestía con distintos colores para diferenciarlas.

Paris Hilton

El chihuahua de Paris Hilton, Diamond Baby, desapareció en 2022, lo que la afectó profundamente. Posteriormente, acudió a una empresa de clonación de mascotas y obtuvo dos clones del perro original, llamados Diamond y Baby, por los que habría pagado cerca de 50,000 dólares cada uno.

Simon Cowell

Simon Cowell, dueño de varios Yorkshire terriers, ha expresado su gran confianza en sus perros y su interés en la clonación canina, incluso ha comentado que planea clonar a sus tres mascotas y que ya ha iniciado trámites con un laboratorio, con la idea de mantener una “reserva” de perros idénticos.

Organizaciones defensoras de los animales señalan que la clonación podría desviar la atención de la adopción de mascotas que necesitan hogar, además de abrir un debate sobre la mercantilización de la vida animal.

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