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Callum Turner está listo para convertirse en padre junto a Dua Lipa: “Me gustaría criar a algunos hijos”

Callum Turner espera con ilusión convertirse en padre en un futuro no muy lejano junto a su esposa Dua Lipa, ¡y quiere muchos hijos!

Agosto 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Callum Turner quiere tener hijos con Dua Lipa

Callum Turner quiere tener hijos con Dua Lipa

Getty Images

Dua Lipa y Callum Turner son una de las parejas más queridas de Hollywood, la cantante y el actor se casaron en una ceremonia civil en Londres el pasado 31 de mayo, y días después sorprendieron con una fiesta espectacular en Sicilia, Italia, donde estuvieron rodeados de sus amigos más cercanos y familiares.

Ahora, Callum ha sorprendido al revelar que está listo para dar un nuevo paso junto a su esposa y cumplir uno de sus grandes sueños personales: formar una familia y convertirse en padre, el actor reconoció que le gustaría tener hijos y vivir junto a Dua Lipa la experiencia de criarlos.

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Callum Turner quiere tener hijos con Dua Lipa

Durante una entrevista para la portada digital de la edición británica de la revista Esquire, Turner de 36 años, habló abiertamente de sus deseos de convertirse en padre y comenzar un nuevo capítulo familiar junto a su esposa de Dua de 30 años.

Más de lo mismo”, dijo, antes de añadir, “familia”, confesó el actor británico sobre lo que espera de su futuro.

Cuando le preguntaron si formar una familia es una prioridad para él, el actor respondió: “Obviamente, sí, tengo 36 años. Me gustaría tener una familia y criar a algunos hijos”.

Tras su boda, Turner habló de cómo Dua y él han logrado mantener la chispa del amor encendida a pesar de sus apretadas agendas de trabajo: “Nos aseguramos de estar juntos tanto como podemos”.

¿Dua Lipa quiere tener hijos con Callum Turner?

Dua Lipa ha dejado claro en más de una ocasión que Callum es el hombre de sus sueños y que se siente plenamente feliz a su lado, y al igual que él, también ha sido cuestionado sobre la posibilidad de tener hijos pronto.

Me encantaría tener hijos algún día”, ha expresado Dua en diversas entrevistas. “Es como la pregunta constante de cuándo habría un buen momento, cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira”, dijo. “Creo que es una de esas cosas que van a pasar cuando ocurran”.

Y mientras llega el momento, Dua y Callum están concentrados en sus respectivas carreras profesionales.

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