¿Qué tan reales son los rumores de boda entre Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que sabemos hasta el momento...

Durante los últimos días, el rumor de una posible boda entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha cobrado fuerza. Varios medios apuntan que el español anunciaría la gran noticia el viernes 23 de junio frente a sus seres queridos durante la boda de su hermano menor, Marc Piqué. Y es que los reportes también aseguran que —aparentemente—, el ex defensa del Barcelona F.C ya le habría dado un anillo de compromiso a la joven catalana.

Gerard Piqué pasó los últimos días al lado de sus hijos, Sasha y Milan, por lo que a su llegada al aeropuerto de Miami el deportista fue abordado por diferentes medios de comunicación, quienes no dudaron en preguntarle sobre su supuesta boda con Clara Chía, pero lo peor de todo es que lo hicieron frente a sus hijos.

Así reaccionó Piqué cuando le preguntaron por su boda con Clara Chía frente a sus hijos

Ni Piqué ni Clara Chía han confirmado o negado los rumores de llegar al altar, por lo que el español no reaccionó de forma positiva cuando algunos periodistas le preguntaron si las especulaciones de dar el ‘sí quiero’ con su novia de 24 años de edad eran reales.

“Por favor, ya está, ¿vale?”, respondió con molestia e incomodidad el creador de Kosmos, pues la integridad de los pequeños estaba de por medio.

Así reaccionó Gerard Piqué cuando le preguntaron por su boda con Clara Chía Foto: Getty Images

Por su parte, la periodista, Lorena Vázquez, dijo en Y ahora Sonsoles que no hay pruebas contundentes de que Piqué y Clara Chía se vayan a casar, señalando que los amigos cercanos y familiares del español aseguraron que por el momento, el ex de Shakira no piensa llegar al altar.