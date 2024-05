¿Hay rivalidad entre Shakira y Karol G por Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que sabemos hasta el momento

Karol G y Shakira colaboraron juntas en el tema TQG, cuando ambas estaban atravesando por una dolorosa ruptura amorosa. Mientras que Shakira se había separado de Gerard Piqué debido a que el español le fue infiel con Clara Chía, Karol G atravesaba por una separación con Anuel AA después de dos años de relación. Sin embargo, ahora se habla de una supuesta enemistad entre las colombianas luego de que la Bichota aparentemente se reuniera con Piqué y Clara Chía el pasado mes de marzo.

Karol G se reunió con Clara Chía y esta fue la reacción de Shakira

Los rumores de enemistad entre las cantantes comenzaron a sonar luego de que Shakira decidiera no invitar a Karol G a la fiesta del lanzamiento de su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran. Esto generó sospechas de fricción entre ellas debido a que TQG forma parte del álbum musical de Shakira y a que la barranquillera no solo decidió no invitar a Karol, sino que Anuel AA fue uno de los invitados al exclusivo evento.

Además, tanto Karol G como Shakira stuvieron presentes en la Met Gala 2024, pero al parecer no tuvieron contacto alguno, ni siquiera para saludarse.

Hasta el momento se desconoce la razón exacta por la que Karol G se reunió con Gerard Piqué y Clara Chía ni tampoco hay pruebas al respecto, pero de acuerdo a diversos medios de comunicación su amistad con Shakira habría llegado a su fin.