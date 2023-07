El comienzo de Jennifer Coolidge en el mundo de la actuación no fue nada fácil; ¡así fue su camino hacia la cima del éxito!

Jennifer Coolidge nos ha acompañado a través de las décadas en diferentes películas y series que han tenido un gran éxito en la industria. Seguramente la recuerdas por haber interpretado a la malvada madrastra de Hilary Duff en La nueva Cenicienta o más recientemente en la exitosa serie de Netflix, Vigilante, o en uno de los más recientes proyectos de HBO Max, The White Lotus.

Coolidge ha demostrado tener una carrera artística muy bien forjada, por lo que no es de sorprendernos que actualmente sea una de las actrices mejor reconocidas en el medio de entretenimiento. Pero ¿sabías que antes de ser famosa, trabajó en un bar con Sandra Bullock?

“Digamos que Sandra realmente hizo que actuara bien. Estaba, ya sabes, festejando mucho en esos años, así que fue como, una especie de 50/50 si hice el cambio o no”, dijo hace algún tiempo en entrevista con Jimmy Fallon. Y es que el inicio de su carrera no fue fácil, pues un agente de casting le dijo que no conseguiría papeles por no ser lo “suficientemente guapa”.

Así lucía Jennifer Coolidge cuando tenía la edad de Margot Robbie

Jennifer Coolidge consiguió su primer papel en televisión en 1993; la artista le dio vida a una de las citas de Jerry en Seinfeld. En aquel entonces, la talentosa estrella de Hollywood tenía 32 o 33 años de edad (la edad de Margot Robbie).

“Realmente no tenía ningún trabajo antes de eso. Sólo tenía mentiras en mi curriculum. Ni siquiera tenía ropa decente para audicionar”, reveló para GQ.

Posteriormente, a los 38 años, interpretó a Jeanine Stifler (la madre de Stifler en American Pie), un papel que en aquel entonces la posicionó como una de las actrices revelación de Hollywood.

Posteriormente, en el año 2001, pudimos ver a Coolidge en Legally Blonde 2, interpretando a Paulette Bonafonté, y tres años después compartió pantalla con Hilary Duff en La nueva Cenicienta. Durante esa década, la artista ya se encontraba en sus 40s. Sin embargo, el paso del tiempo solo significó un sin fin de éxitos para Coolidge, quien después brilló en 2 Broke Girls y más recientemente fue la estrella de The White Lotus.