No te pierdas el nuevo sencillo musical de Ángela Aguilar, ‘Gotitas saladas’

Nada detiene a Ángela Aguilar. A pesar de estar en el ojo del huracán tras haber confirmado su romance con Christian Nodal, quien anunció su ruptura con Cazzu hace un par de semanas, la intérprete mexicana continúa persiguiendo sus sueños y enfocándose en su carrera musical. A través de Instagram anunció el lanzamiento de su nueva canción titulada Gotitas saladas.

Algunos internautas tienen la teoría de que Ángela compuso esta canción hace algún tiempo, cuando aún no tenía un romance con Christian Nodal.

Ángela Aguilar sorprende con una nueva canción: Gotitas saladas

“Mi nuevo sencillo #GotitasSaladas ya está disponible en todas las plataformas digitales. Qué alegría poder compartir esta canción con ustedes después de tanto tiempo de haberla compuesto con mi hermana y una gran amiga. Gracias por todo y por tanto Angelitxs, los amo!!!”, escribió Ángela

Mira aquí el video oficial de Gotitas saladas, cuya letra dice así:

Gotitas saladas

Es la lluvia que cae de mis ojos cada madrugada

Rencores, peleas

Me rindo porque ante nosotros se perdió la guerra

Tú y yo

Pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor

Ocupa el lugar del amor que tuvimos

Y quizás no hay nubes, pero la lluvia se ha adentrado en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol, no puedo ser feliz

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no