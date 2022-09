Adam Levine admite haber coqueteado con la modelo, pero niega haber sido infiel

«No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea», fue parte de lo que dijo Adam Levine sobre su supuesta infidelidad a Behati Prinsloo

El matrimonio de Behati Prinsloo y Adam Levine está atravesando por uno de sus mayores altibajos. El vocalista de Maroon 5 fue acusado de infidelidad después de que la modelo, Sumner Stroh, compartiera pruebas de que mantuvo un amorío con el cantante.

Fue a través de TikTok que Stroh admitió haberse involucrado con Levine bajo el supuesto de que era «joven e ingenua» en aquel entonces: “Esencialmente, estuve teniendo una aventura con un hombre que está casado con un ángel de Victoria’s Secret”, dijo la modelo. Posteriormente mostró parte de las conversaciones que mantuvo con Levine, en las que él le envió mensajes como «Es irreal lo atractiva que eres» y «Tú eres 50 veces más atractiva en persona. Y yo también jajaja».

Aparentemente, el coqueteo entre ellos ya había terminado, pero Stroh decidió romper el silencio después de que supuestamente, Adam volviera a buscarla para preguntarle si podía su nombre al hijo que está esperando con Behati Prinsloo.

Adam admite haber coqueteado con la modelo, pero niega haber sido infiel

Después de las acusaciones de infidelidad en su contra, Adam Levine rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram y declaró que si bien tuvo actitudes de coqueteo, no le fue infiel a su esposa.

«Mucho se está diciendo de mí en estos momentos y quiero aclarar el aire», comenzó diciendo el cantante. «Empleé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida», se lamentó.

«En ciertos casos se volvió inapropiado; lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos», finalizó el intérprete de She Will Be Loved.

Hasta el momento, Behati Prinsloo no ha dado declaraciones al respecto.