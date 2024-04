Con más de 97 millones de lecturas en Wattpad, Flor M. Salvador pone en alto el nombre de México durante el Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril

Flor M. Salvador, una estudiante de medicina y una autora realizada, es la mente detrás de “Boulevard” tetralogía, un viaje literario que ha generado más de 97 millones de lecturas en Wattpad. Este notable logro también ha llamado la atención de Wattpad WEBTOON Studios, donde “Boulevard” está en fase de desarrollo como largometraje.

Originaria de una isla al sur de México, Flor comenzó a escribir a los 15 años en Wattpad, y desde entonces se ha embarcado en la misión de crear escenarios nostálgicos que despierten las emociones de sus lectores. Tuve la oportunidad de entrevistar a la autora mexicana y me contó todo sobre su más grande pasión: la escritura.

Día Internacional del Libro: Flor M. Salvador y cómo logró tener más de 97 millones de lecturas en Wattpad

¿Cómo surgió tu pasión por escribir?

Empecé a escribir fanfiction en Wattpad solamente como hobby en Wattpad, y como empecé a tener un apoyo sostenido, me gustó. Lo que me pareció curioso de la escritura es que fue como una terapia para mí, yo estaba pasando por momentos un poquito caóticos de mi vida y escribir en ese momento a través de los personajes me ayudó a expresar todo lo que sentía.

¿Qué crees que fue lo que hizo que Boulevard se convirtiera en todo un fenómeno en dicha plataforma?

Yo creo que una de las razones es que el libro inició como una historia creada por un fan hacia su banda favorita. Creo que eso fue lo que más atrajo al público, además de estar escribiendo sentimientos muy intensos en frases apasionadas. Pienso que eso fue lo que hizo que más conectara con las personas y poco a poco empezó a crecer más. Ya no venían solamente fanáticas a leer un fanfic, sino que venía gente ya de fuera, y así fue como empezó a crecer. Además, el final es un poco agridulce y creo que fue una de las cosas que más hizo que se hablara de Boulevard en la plataforma.

Flor M. Salvador

Precisamente hablando de toda esta carga sentimental que tiene la novela, ¿cómo o en qué te inspiraste para crear la historia?

Pues al inicio fue por la canción de Green Day que está titulada Boulevard Of Broken Dreams, ahí empezó mi inspiración, en el video. Lo que hace la música es que la puedes interpretar a tu manera y yo le di un sentido un poco diferente a lo que plasma el video, que es muy triste y muy nostálgico y lo usé como inspiración para para plasmar también la historia de Luke y luego darle un sentido un poco más bonito, con un contraste diferente al del vídeo.

¿Recuerdas el momento exacto en el que tu libro comenzó a tener una excelente respuesta?

Sí, justamente cuando lo terminé, creo que como por ahí del 2017. Yo lo terminé en 2016, si no mal recuerdo, y un año después empezaron a llegar muchas personas. De pronto pasó de medio millón de lecturas a un millón, de un millón a 5 millones y actualmente más de 90 millones. Ese año empecé a tener mucho apoyo y se empezaron a quedar por mis otras historias.

¿Cuál crees que es tu sello como autora?

Pues creo que mi sello es que escribo cosas un poco tristes, me gustan mucho los finales que terminan sentimentalmente mal, pero de alguna manera le da como un final bonito al libro, entonces eso me gusta mucho de la historia, darle con toda la intensidad y luego terminar abruptamente.

Flor M. Salvador

¿Cuál es tu proceso o ritual para escribir un libro?

No tengo como un proceso, no es como que tenga algo planeado, simplemente los personajes nacen de la nada. Es lo que salga en el proceso y en el momento, casi no planeo las cosas. Lo que sí me he dado cuenta es que necesito escribir siempre de noche porque de día o de tarde me siento obligada y no me llega la inspiración.

¿Cuál es el mayor reto cuando se trata de escribir un libro?

Creo que es llegar al final porque yo siempre lo tengo ya planeado, o sea yo sé cómo voy a terminar mi historia, no sé cómo la voy a iniciar, pero ya sé cómo la voy a concluir, entonces tengo tengo que hacer que algunas cosas tengan como un poquito de coherencia para llegar a ese a ese final. Entonces es un reto tener el final ya planeado pero no el contexto.