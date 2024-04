Turtles All the Way Down (Mil veces hasta siempre) es la nueva película basada en la novela de John Green que aborda la ansiedad a través de su protagonista de 17 años, Aza Holmes.

No es fácil ser Aza, pero lo intenta... intenta ser una buena hija, una buena amiga y una buena estudiante, todo mientras navega por un aluvión interminable de pensamientos invasivos y obsesivos que no puede controlar. Cuando se reencuentra con Davis, su amor platónico de la infancia, Aza se enfrenta a preguntas fundamentales sobre su potencial para el amor, la felicidad, la amistad y la esperanza.

Platiqué con Isabela Merced, la protagonista de Turtles All the Way Down (Mil veces hasta siempre), la nueva película basada en la novela de John Green y me contó cómo fue interpretar a un personaje con trastorno obsesivo compulsivo.

Isabela Merced y cómo fue interpretar a un personaje con TOC en ‘Mil veces hasta siempre’

Cuéntame cómo fue el proceso para obtener el papel protagónico de Mil veces hasta siempre (Turtles all the way down)

I: Este proceso fue largo. Yo audicioné dos veces por separado: en la primera audición tenía pelo corto y después pelo largo, porque era mi época de Dora. Hannah Marks fue la directora en ese momento, en 2020, y me llamó personalmente y me dijo que como ya tenía dos audiciones, querían que fuera Aza. Yo siempre creí en este guión y me sentí muy feliz.

¿Qué fue lo más difícil pero también lo más inspirador de interpretar a Aza?

I: Yo tengo mucho en común con ella porque yo también sufro ansiedad, aunque no tengo TOC como ella. Yo también tengo esas voces que ella tiene, que interrumpen sus conversaciones o sus actividades diarias, eso siempre pasa para mí, yo tengo como por lo menos cinco voces que siempre hablan y quieren decir algo. También estudié psicología y fue increíble poder entender ese lado de John Green, porque esto es una historia muy personal para el autor. Este libro es basado en él, pero como una niña adolescente.

Ahora que te metiste en en la piel de un personaje con trastorno obsesivo compulsivo ¿cómo dirías que es vivir con trastorno de ansiedad?

I: Después de leer sobre TOC, Hannah Marks y John Green me mandaron a enlaces de ciertos websites de información sobre trastorno obsesivo compulsivo, pero yo también tuve mi experiencia al estudiarlo en en la universidad. Aunque yo soy extrovertida, también sufro mucho de eso, entonces después de leer el guión sentí una conexión inmediatamente con Aza, de verdad las dos tenemos mucho en común. Yo creo que también aprendí mucho de ella y su personaje porque de verdad ella es muy inteligente, pero también optimista. También tengo una relación así con mi mami, muy cercana y ella me ayuda y me apoya mucho, y después de ver la película me dijo que ahora sí me entendía, porque es difícil explicar ese sufriemiento con palabras.