La venganza de Kim Kardashian con Karlie Kloss en contra de Taylor Swift se viraliza en redes

Los swifties aseguran que Kim Kardashian está utilizando a Karlie Kloss para vengarse de Taylor Swift

Parece que la rivalidad entre Kim Kardashan y Taylor Swift continúa latente, sobre todo después de que la cantante lanzara su nuevo álbum titulado ‘The tortured poets department’ y aparentemente le dedicara una canción a Kim Kardashian: ThanK you aIMee, la cual habla sobre la intimidación que sufrió a manos de una mujer y cómo esta le ayudó a forjar su carácter y a convertirse en la persona que es hoy en día. Se cree que el tema musical es para Kim Kardashian debido a que las letras en mayúscula del título de la canción forman la palabra Kim, además de que la letra dice “no creo que hayas cambiado mucho, así que cambié tu nombre y cualquier pista que te defina”.

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: “Jódete, Aimee” al ciеlo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puеdo olvidar la forma en que me hiciste sanar, dice parte de la canción.

Ahora, los swifties creen que Kim Kardashian se está vengando de forma silenciosa de la canción que le dedicó Taylor Swift.

Por qué los swifties aseguran que Kim Kardashian le está robando a Taylor Swift su mejor amiga

Si bien Kim Kardashian no ha respondido abiertamente a los rumores de la canción de Taylor Swift en su contra, la estrella de Keeping Up With The Kardashians publicó recientemente una selfie con una de las ex mejores amigas de Taylor, Karlie Kloss, días después de que la cantante lanzara “thanK you aIMee”.

Kim publicó una foto en sus historias de Instagram en la que aparece con Karlie, Derek Blasberg, Khloé Kardashian, Sara Moonves y Karlie mientras celebraban el cumpleaños de Derek. Aunque no hay ninguna pista que apunte directo a Taylor Swift, los swifties están convencidos de que fue una indirecta muy directa para la intérprete, pues la foto ya es bastante antigua.

“Que Kim Kardashian publicara una foto con Karlie Kloss en este momento es realmente una locura, oh Dios mío”, tuiteó un usuario de X. “Kim Kardashian compartió una foto de ella y Karlie Kloss cuando tenía dos años en su historia cuatro días después de que Taylor Swift lanzara una canción sobre ella”, añadió otro.

Otra persona llegó incluso a tuitear: “Kim Kardashian es inteligente... usa a Karlie Kloss (la ex amante de Taylor) para molestarla. Hollywood loco”, dijo uno más.